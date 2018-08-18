Додано: Сер 18 тра, 2022 17:09

es77 написав: vitaliian написав: до осени, имхо. Лето в аренде всегда был мертвый сезон. до осени, имхо. Лето в аренде всегда был мертвый сезон.

Тут таке питання: а звідки впевненність шо восени/зимою в столичній квартирі буде тепло ?

Скільки може вартувати оренда житла в якому температура -5 та розморожена система опалення ? Тут таке питання: а звідки впевненність шо восени/зимою в столичній квартирі буде тепло ?Скільки може вартувати оренда житла в якому температура -5 та розморожена система опалення ?

fler написав: Хіба зараз у нас все "як завжди"? Якщо влітку почнеться велике будівництво/відновлення, то й люди підтягнуться, яким робота потрібна, може й з сім'ями. Тоді оренда пожвавиться.

Але студенти, на жаль, переважно, на виїзд - до закордонних вишів у пошуках кращої долі. Хіба зараз у нас все "як завжди"? Якщо влітку почнеться велике будівництво/відновлення, то й люди підтягнуться, яким робота потрібна, може й з сім'ями. Тоді оренда пожвавиться.Але студенти, на жаль, переважно, на виїзд - до закордонних вишів у пошуках кращої долі.

Zawsze wracam do tych miejsc

Gdzie mój dom rodzinny jest

Tam gdzie ciągle czekasz Ty

Gdzie otwarte dla mnie drzwi

никакой уверенности, пока наблюдаем топливный кризис, зимой мб газовый (если европа откажется от транзита, газ для Украины еще надо будет найти чтобы его купить).Сценариев много, я беру только позитивные, чтобы никого не вгонять в депрессию. Кому хочется негатива - велкам в русские тг каналы. Там такое вангуют, бесплатно тетрис не захочется.на кржн будут давить арендаторы с пригорода кому стало дорого ездить (проезд Ирпень Киев 33 грн в одну сторону, Борисполь вроде 50грн), жители пригородов чье жильё разрушено (в Ирпене это 3000 квартир и домов, а в аренду предлагается, я насчитал 1800, даже контейнеров и поездов на всех погорельцев нет), переселенцы с Юга и Востока - в Киеве больше шансов найти работу чем В ЛЮБОМ другом городе Украины. Финансовая столица, переселенцы будут ехать прежде всего в Киев. Кто то уедет и не вернется, пока сложно свести баланс.В "быстрый и успешный" поиск счастливой заграничной жизни я не верю, среди моих знакомых таких примеров нет, в каждом случае есть нюансы которые бы меня например, не устроили. Ассимиляция в новое общество процесс не быстрый и... болезненный. Кроме работы ещё есть круг общения, личная жизнь. А чужих не любят нигде, можете jumpа на львовской ветке спросить(чё-то сёдня на польскую лирику тянет)