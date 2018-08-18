|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 тра, 2022 01:15
airmax78 написав:
Япония, к счастью для нее, остров и имеет на своей территории американские военные базы.
ракета когда будет?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4711
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 19 тра, 2022 01:22
flyman написав:
ракета
somilitark написав: hume написав:
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..
Наоборот,очень мудрый,знают кто победит,знают что будет мир,знают что будет ипотека под 3%,знают что ракета дорожая уже почти в отсеках,осталось просто зафиксировать очевидное,подкрепив действиями и кешем
готова до старта, але без пального
заправим.
на чем она работает?
Где наша подводка? Вы этими кирпичами лучше подводку сделали.
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4711
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22165
|6694743
|
|
|1008
|2162468
|
|
|16
|34598
|
|