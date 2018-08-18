ракета когда будет?
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Додано: Чет 19 тра, 2022 01:15
Додано: Чет 19 тра, 2022 01:22
заправим.
на чем она работает?
Где наша подводка? Вы этими кирпичами лучше подводку сделали.
Додано: Чет 19 тра, 2022 04:47
что хочу сказать насчет языков.
В моем школьном прощлом не было понимания длянахрена пыонэру с красным галстуком, которому советское руководство уготовило житие за Железным занавесом, учить язык капстраны.
В результате я его и не учил. Это был не Инглиш.
Потом я его упорно не учил в институте, хотя уже-бы надо, но там не подразумевался абсолютно нулевой уровень с самого начала.Да и в начале 90-х как-то все были пришиблены реальностью.
Потом в 40+ лет понял, что деваться некуда надо что-то делать.
А вот дети сейчас чуть-ли не с пеленок учат языки (преимущественно Инглиш, но бывают вариации). И к 10 годам многие владеют им так-же свободно как украинским/русским.
Так что не думаю, что язык станет препятствием для желающих учиться не в Украине.
Я уже писал про семью своего друга - дети свободно немецкий/английский/украинский/русский. Сын закончил универ в Германии, дочь переводится из Украины в Германию после 2-го курса.
Думаю, через некоторое время и в Украине знание 1-2 языков будет нормой как умение водить машину или пользоваться компом. Может при приеме на работу будут забраковывать не носителей хотя-бы одного иностранного как когда-то на практически любую работу требовали ВО даже если оно нафиг там не выпало. В 90-х такая дичь была, даже водителей и уборщиц (в престижные места) брали с ВО.
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