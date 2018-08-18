Додано: Чет 19 тра, 2022 04:47

Wisznia2021 написав: fler написав: Але студенти, на жаль, переважно, на виїзд - до закордонних вишів у пошуках кращої долі. Але студенти, на жаль, переважно, на виїзд - до закордонних вишів у пошуках кращої долі.

Да, все ж выпускники имеют С1 по иностранному языку страны, в вуз которой собираются поступать, или, на худой конец, - В2 по английскому( для Польши). + в нормальную страну надо ещё на этом же языке сдать пару- тройку профильных предметов: математику, например. Да, все ж выпускники имеют С1 по иностранному языку страны, в вуз которой собираются поступать, или, на худой конец, - В2 по английскому( для Польши). + в нормальную страну надо ещё на этом же языке сдать пару- тройку профильных предметов: математику, например.

что хочу сказать насчет языков.В моем школьном прощлом не было понимания длянахрена пыонэру с красным галстуком, которому советское руководство уготовило житие за Железным занавесом, учить язык капстраны.В результате я его и не учил. Это был не Инглиш.Потом я его упорно не учил в институте, хотя уже-бы надо, но там не подразумевался абсолютно нулевой уровень с самого начала.Да и в начале 90-х как-то все были пришиблены реальностью.Потом в 40+ лет понял, что деваться некуда надо что-то делать.А вот дети сейчас чуть-ли не с пеленок учат языки (преимущественно Инглиш, но бывают вариации). И к 10 годам многие владеют им так-же свободно как украинским/русским.Так что не думаю, что язык станет препятствием для желающих учиться не в Украине.Я уже писал про семью своего друга - дети свободно немецкий/английский/украинский/русский. Сын закончил универ в Германии, дочь переводится из Украины в Германию после 2-го курса.Думаю, через некоторое время и в Украине знание 1-2 языков будет нормой как умение водить машину или пользоваться компом. Может при приеме на работу будут забраковывать не носителей хотя-бы одного иностранного как когда-то на практически любую работу требовали ВО даже если оно нафиг там не выпало. В 90-х такая дичь была, даже водителей и уборщиц (в престижные места) брали с ВО.