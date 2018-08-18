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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9874987598769877>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 01:15

  airmax78 написав:Япония, к счастью для нее, остров и имеет на своей территории американские военные базы.


ракета когда будет?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 01:22

  flyman написав:
  somilitark написав:
  hume написав:
Странный народ, перед выборами обычно в кэш прыгают, а они квартиры выгребают. Тут вообще непонятка, что после выборов будет..

Наоборот,очень мудрый,знают кто победит,знают что будет мир,знают что будет ипотека под 3%,знают что ракета дорожая уже почти в отсеках,осталось просто зафиксировать очевидное,подкрепив действиями и кешем :P

ракета готова до старта, але без пального :)


заправим.

на чем она работает?

Где наша подводка? Вы этими кирпичами лучше подводку сделали.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 04:47

  Wisznia2021 написав:
  fler написав:Але студенти, на жаль, переважно, на виїзд - до закордонних вишів у пошуках кращої долі.

Да, все ж выпускники имеют С1 по иностранному языку страны, в вуз которой собираются поступать, или, на худой конец, - В2 по английскому( для Польши). + в нормальную страну надо ещё на этом же языке сдать пару- тройку профильных предметов: математику, например.


что хочу сказать насчет языков.
В моем школьном прощлом не было понимания длянахрена пыонэру с красным галстуком, которому советское руководство уготовило житие за Железным занавесом, учить язык капстраны.
В результате я его и не учил. Это был не Инглиш.
Потом я его упорно не учил в институте, хотя уже-бы надо, но там не подразумевался абсолютно нулевой уровень с самого начала.Да и в начале 90-х как-то все были пришиблены реальностью.
Потом в 40+ лет понял, что деваться некуда надо что-то делать.
А вот дети сейчас чуть-ли не с пеленок учат языки (преимущественно Инглиш, но бывают вариации). И к 10 годам многие владеют им так-же свободно как украинским/русским.
Так что не думаю, что язык станет препятствием для желающих учиться не в Украине.
Я уже писал про семью своего друга - дети свободно немецкий/английский/украинский/русский. Сын закончил универ в Германии, дочь переводится из Украины в Германию после 2-го курса.
Думаю, через некоторое время и в Украине знание 1-2 языков будет нормой как умение водить машину или пользоваться компом. Может при приеме на работу будут забраковывать не носителей хотя-бы одного иностранного как когда-то на практически любую работу требовали ВО даже если оно нафиг там не выпало. В 90-х такая дичь была, даже водителей и уборщиц (в престижные места) брали с ВО.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:23

  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:
  fler написав:Але студенти, на жаль, переважно, на виїзд - до закордонних вишів у пошуках кращої долі.

Да, все ж выпускники имеют С1 по иностранному языку страны, в вуз которой собираются поступать, или, на худой конец, - В2 по английскому( для Польши). + в нормальную страну надо ещё на этом же языке сдать пару- тройку профильных предметов: математику, например.


что хочу сказать насчет языков.
В моем школьном прощлом не было понимания длянахрена пыонэру с красным галстуком, которому советское руководство уготовило житие за Железным занавесом, учить язык капстраны.
В результате я его и не учил. Это был не Инглиш.
Потом я его упорно не учил в институте, хотя уже-бы надо, но там не подразумевался абсолютно нулевой уровень с самого начала.Да и в начале 90-х как-то все были пришиблены реальностью.
Потом в 40+ лет понял, что деваться некуда надо что-то делать.
А вот дети сейчас чуть-ли не с пеленок учат языки (преимущественно Инглиш, но бывают вариации). И к 10 годам многие владеют им так-же свободно как украинским/русским.
Так что не думаю, что язык станет препятствием для желающих учиться не в Украине.
Я уже писал про семью своего друга - дети свободно немецкий/английский/украинский/русский. Сын закончил универ в Германии, дочь переводится из Украины в Германию после 2-го курса.
Думаю, через некоторое время и в Украине знание 1-2 языков будет нормой как умение водить машину или пользоваться компом. Может при приеме на работу будут забраковывать не носителей хотя-бы одного иностранного как когда-то на практически любую работу требовали ВО даже если оно нафиг там не выпало. В 90-х такая дичь была, даже водителей и уборщиц (в престижные места) брали с ВО.

Я не говорю, что нет таких детей, которые знают языки на уровне С1, я лишь говорю, что % этих детей не так велик. По порядку: учить язык с пелёнок и в 10 лет свободно владеть- могут и имеет смысл тогда, когда хотя бы один из родителей является носителем этого языка. Иначе, как объяснить маленькому ребенку вещи в ин языке, понятие которых он и в родном языке ещё не знает,т.к. " в школе не проходили". Моя дочь знает англ+ немецкий на уровне " носитель" и тоже закончила немецкий вуз и уже там работает. Так вот она говорит, что языки имеет смысл начинать учить с 12 лет. По поводу ваших знакомых: "дочь переводится из Украины в Германию после 2-го курса"- такого понятия, как " переводится"- нет. Они или сами не понимают, или Вам объяснили простенько, чтоб не влезать в дебри. Если у нее есть все необходимые знания + документы( необходим документ об окончании 2- го курса в Украине) - она может подавать документы на поступление в нем Уни или институт по тому же профилю, по которому училась здесь. Т.е. медицина- медицина, экономика- экономика, и т.д. Если меняет профиль, то этот украинский курс ей не зачтут в Германии и придется проходить всю процедуру, как если бы после школы. Т.е. подаёт документы, ждёт ответы, ждёт приглашение на экзамен, едет сдавать экзамены, ждёт результат: приняли/ не приняли. " Перевестись" из укр вуза в немецкий нельзя, только стандартная процедура поступления.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:35

Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.
Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:40

А ещё, в группах " беженцев " очень часто интересуются, как получить немецкие права. И недоумевают, когда им отвечают, что надо сдавать экзамены или школа+ экзамены и сами же рассказывают, что " очень валят на экзаменах"😀 т.е. нарот настолько привык покупать права, а потом , уже на дороге учиться ездить, что нормальное положение вещей- это фу-фу, сволочи- валят.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:58

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Япония, к счастью для нее, остров и имеет на своей территории американские военные базы.


ракета когда будет?


не скоро
https://mind.ua/news/20241622-prezident-ukrayini-pidpisav-ukaz-pro-prodovzhennya-voennogo-stanu-po-23-serpnya
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:14

  Wisznia2021 написав:Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.
Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться.

Дочь в Львовском универ на нем. филологии учится. Не хватило балов на английскую. Там вторым иностранным английский. Так преподавательница уже не провела около 10 пар, бо в неї в селі інтернет дуже поганий. И по некоторым другим предметам так же. Короче, судя по переписке в их группе в Вайбере.Уже начинает подниматься вопрос :,, А за, что мы платим деньги?! "Осенью на дистанционное отправили с середины сентября, хотя очередная волна Ковида накрыла в конце октября. Короче у нас не ВО, а хрен поймёшь что. Думаю, что ещё пусть годик тут получится, а там нужно в Польшу или Германии переводиться.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:34

Яке відношення має флуд про навчання до Кржн????

Ціни на квартири в Києві посиплються найближчим часом.


Рівень цін Кржн 2008 року буде за щастя.

Любитель іпенських підвалів та електросамокатчиця - за зелену тридцятку зможуть купити повноцінне житло в столиці, ще й біля метро, ще й з ремонтом.


Я недарма багато писав про укро-їліту, чого вона варта насправді.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:50

  Frant написав:Яке відношення має флуд про навчання до Кржн????

Ціни на квартири в Києві посиплються найближчим часом.


Рівень цін Кржн 2008 року буде за щастя.

Любитель іпенських підвалів та електросамокатчиця - за зелену тридцятку зможуть купити повноцінне житло в столиці, ще й біля метро, ще й з ремонтом.


Я недарма багато писав про укро-їліту, чого вона варта насправді.

Тому, що освіта моєї дитини, для мене важливіша, ніж за скільки можна купити клоповник в Куєві.
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