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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9874987598769877

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2 роки ковідла
?? років війни
?? голод
плюс до зими цього року готовність буде мінімальна, в кого є піч на патики та дрова, має шанс не мерзнути.

Минулу зиму ледве дотягли на підсосі.

В містах може бути система центрального опалення, як колись в Алчевську.

Д - думайте.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:04

  UA написав:Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.


Нет - сам прошу рассказывать на ветке, потому что в эти истории про продажу НЛ вместо 350 за 100 не верю. Смотрю только как сериал на хотелки на ЛУНе.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:04

  Frant написав:Яке відношення має флуд про навчання до Кржн????

Ціни на квартири в Києві посиплються найближчим часом.


Рівень цін Кржн 2008 року буде за щастя.

Любитель іпенських підвалів та електросамокатчиця - за зелену тридцятку зможуть купити повноцінне житло в столиці, ще й біля метро, ще й з ремонтом.


Я недарма багато писав про укро-їліту, чого вона варта насправді.

Рівень 2008 КРЖН прийдеться чекати ще 20 а може 50 років (якщо філіпінки та в"єтнамки піднімуть нам демографію). Хто не встиг, той спізнився.
flyman
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  #<1 ... 9874987598769877
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