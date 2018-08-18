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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:01
2 роки ковідла
?? років війни
?? голод
плюс до зими цього року готовність буде мінімальна, в кого є піч на патики та дрова, має шанс не мерзнути.
Минулу зиму ледве дотягли на підсосі.
В містах може бути система центрального опалення, як колись в Алчевську.
Д - думайте.
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flyman
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:04
UA написав:
Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
Нет - сам прошу рассказывать на ветке, потому что в эти истории про продажу НЛ вместо 350 за 100 не верю. Смотрю только как сериал на хотелки на ЛУНе.
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striped
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:04
Frant написав:
Яке відношення має флуд про навчання до Кржн????
Ціни на квартири в Києві посиплються найближчим часом.Рівень цін Кржн 2008 року буде за щастя.
Любитель іпенських підвалів та електросамокатчиця - за зелену тридцятку зможуть купити повноцінне житло в столиці, ще й біля метро, ще й з ремонтом.
Я недарма багато писав про укро-їліту, чого вона варта насправді.
Рівень 2008 КРЖН прийдеться чекати ще 20 а може 50 років (якщо філіпінки та в"єтнамки піднімуть нам демографію). Хто не встиг, той спізнився.
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flyman
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:13
flyman написав: Frant написав:
Яке відношення має флуд про навчання до Кржн????
Ціни на квартири в Києві посиплються найближчим часом.Рівень цін Кржн 2008 року буде за щастя.
Любитель іпенських підвалів та електросамокатчиця - за зелену тридцятку зможуть купити повноцінне житло в столиці, ще й біля метро, ще й з ремонтом.
Я недарма багато писав про укро-їліту, чого вона варта насправді.
Рівень 2008 КРЖН прийдеться чекати ще 20 а може 50 років (якщо філіпінки та в"єтнамки піднімуть нам демографію). Хто не встиг, той спізнився.
Ти вже встановив піч-буржуйку в своєму підвалі?
Чи будеш ночувати у фуфайці і кірзових чоботях, як радянський колгоспник???
Є план оточувати столицю неліквідними кавалірками?
Чи будеш інвестувати в електровелосипеди???
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:57
striped написав: UA написав:
Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
Нет - сам прошу рассказывать на ветке, потому что в эти истории про продажу НЛ вместо 350 за 100 не верю. Смотрю только как сериал на хотелки на ЛУНе.
И у меня нет достоверной информации хоть бы о предварительном договоре купли - продажи (договор задатка).
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UA
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:58
Frant написав:
Любитель іпенських підвалів та електросамокатчиця - за зелену тридцятку зможуть купити повноцінне житло в столиці, ще й біля метро, ще й з ремонтом.
не все дрочат на то что нравится тупым профессорам с одной извилиной ниже спины. Сложно да? попытайся это понять )
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 19 тра, 2022 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 09:00
Damien написав: flyman написав: remark написав:
Прогнозований Зеброю курс 55грн/дол.
Скупайтєсь, голубцьі! (с) (тм)
"Прогнозований курс" - от балды.
По-моему, просто чувак подумал "наверное, раза в два должно скакануть". Потом еще раз подумал, что 58 смотрится хуже, чем 55(две одинаковые, красивые циферки) и написал 55
Не от балди, а от ряду Фібоначчі.
3 -> 5 -> 8 -> 13 -> 21 -> 34 -> 55
Фібо на рівні ПА34 не опирався, пролетіли зі свистом
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Додано: Чет 19 тра, 2022 09:02
Frant написав: flyman написав: Frant написав:
Яке відношення має флуд про навчання до Кржн????
Ціни на квартири в Києві посиплються найближчим часом.Рівень цін Кржн 2008 року буде за щастя.
Любитель іпенських підвалів та електросамокатчиця - за зелену тридцятку зможуть купити повноцінне житло в столиці, ще й біля метро, ще й з ремонтом.
Я недарма багато писав про укро-їліту, чого вона варта насправді.
Рівень 2008 КРЖН прийдеться чекати ще 20 а може 50 років (якщо філіпінки та в"єтнамки піднімуть нам демографію). Хто не встиг, той спізнився.
Ти вже встановив піч-буржуйку в своєму підвалі?
Чи будеш ночувати у фуфайці і кірзових чоботях, як радянський колгоспник???
Є план оточувати столицю неліквідними кавалірками?
Чи будеш інвестувати в електровелосипеди???
до 23 серпня нема планів на майбутнє крім як прожити ще один день, горизонт планування з ранку до вечора.
щодо буржуйки, то думаю облаштувати тернопільську "криївку" піччю/лежанкою на патиках.
раджу тобі подумати про буржуйку і запасі патиків в кийовському хрущі,
і не забудь, про віяльні відключення та перевантажені електромережі і трансформаторні підстанції... зима буде цікава.
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flyman
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