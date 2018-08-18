Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 тра, 2022 18:44
Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:04
Продаж житла вродє тільки з червня нотаріусам дозволили оформлювати
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хроніки, тільки не знаю чого
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:53
Післявоєнним відновленням України буде займатися ціле покоління, вважає єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.
Про це пише Die Welt.
«Ми розробили концепцію відновлення України. Ми надамо країнам-учасницям ЄС юридичну конструкцію для реконструкції та зробимо пропозиції щодо того, як мають бути розставлені пріоритети та як має координуватися робота. Відновлення України буде завданням цілого покоління. Разом з урядом у Києві ми зробили початкову оцінку того, наскільки масштабною та дорогою може бути реконструкція. Але ми нікуди не поспішаємо», — сказав він.
не очень чито-то вдохновляюще зхвучит
Додано: Сер 18 тра, 2022 23:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Прогнозований курс" - от балды.
По-моему, просто чувак подумал "наверное, раза в два должно скакануть". Потом еще раз подумал, что 58 смотрится хуже, чем 55(две одинаковые, красивые циферки) и написал 55
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:04
Нет - сам прошу рассказывать на ветке, потому что в эти истории про продажу НЛ вместо 350 за 100 не верю. Смотрю только как сериал на хотелки на ЛУНе.
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:57
И у меня нет достоверной информации хоть бы о предварительном договоре купли - продажи (договор задатка).
Додано: Чет 19 тра, 2022 09:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке.
Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|