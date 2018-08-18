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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9872987398749875

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:44

  striped написав:Объективности ради - пока не наблюдаю такого снижения цен, чтобы сказать - а вот сейчас Сержик бы купил и лучше и центровее и дешевле! А он уже на аренде штукарик вернул.

Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:04

  UA написав:
  striped написав:Объективности ради - пока не наблюдаю такого снижения цен, чтобы сказать - а вот сейчас Сержик бы купил и лучше и центровее и дешевле! А он уже на аренде штукарик вернул.

Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.

Продаж житла вродє тільки з червня нотаріусам дозволили оформлювати
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/930887173/v ... hovska-62a

Хроніки, тільки не знаю чого
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:53

Післявоєнним відновленням України буде займатися ціле покоління, вважає єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.
Про це пише Die Welt.
«Ми розробили концепцію відновлення України. Ми надамо країнам-учасницям ЄС юридичну конструкцію для реконструкції та зробимо пропозиції щодо того, як мають бути розставлені пріоритети та як має координуватися робота. Відновлення України буде завданням цілого покоління. Разом з урядом у Києві ми зробили початкову оцінку того, наскільки масштабною та дорогою може бути реконструкція. Але ми нікуди не поспішаємо», — сказав він.

не очень чито-то вдохновляюще зхвучит :roll:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:
  remark написав:
Прогнозований Зеброю курс 55грн/дол.

Скупайтєсь, голубцьі! (с) (тм)

"Прогнозований курс" - от балды.
По-моему, просто чувак подумал "наверное, раза в два должно скакануть". Потом еще раз подумал, что 58 смотрится хуже, чем 55(две одинаковые, красивые циферки) и написал 55
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:04

  UA написав:Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.


Нет - сам прошу рассказывать на ветке, потому что в эти истории про продажу НЛ вместо 350 за 100 не верю. Смотрю только как сериал на хотелки на ЛУНе.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:57

  striped написав:
  UA написав:Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.


Нет - сам прошу рассказывать на ветке, потому что в эти истории про продажу НЛ вместо 350 за 100 не верю. Смотрю только как сериал на хотелки на ЛУНе.

И у меня нет достоверной информации хоть бы о предварительном договоре купли - продажи (договор задатка).
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке.
Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.
striped
 
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