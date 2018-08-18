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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:09
es77 написав: vitaliian написав:
до осени, имхо. Лето в аренде всегда был мертвый сезон.
Тут таке питання: а звідки впевненність шо восени/зимою в столичній квартирі буде тепло ?
Скільки може вартувати оренда житла в якому температура -5 та розморожена система опалення ?
никакой уверенности, пока наблюдаем топливный кризис, зимой мб газовый (если европа откажется от транзита, газ для Украины еще надо будет найти чтобы его купить).
Сценариев много, я беру только позитивные, чтобы никого не вгонять в депрессию. Кому хочется негатива - велкам в русские тг каналы. Там такое вангуют, бесплатно тетрис не захочется.
fler написав:
Хіба зараз у нас все "як завжди"? Якщо влітку почнеться велике будівництво/відновлення, то й люди підтягнуться, яким робота потрібна, може й з сім'ями. Тоді оренда пожвавиться.
Але студенти, на жаль, переважно, на виїзд - до закордонних вишів у пошуках кращої долі.
на кржн будут давить арендаторы с пригорода кому стало дорого ездить (проезд Ирпень Киев 33 грн в одну сторону, Борисполь вроде 50грн), жители пригородов чье жильё разрушено (в Ирпене это 3000 квартир и домов, а в аренду предлагается, я насчитал 1800, даже контейнеров и поездов на всех погорельцев нет), переселенцы с Юга и Востока - в Киеве больше шансов найти работу чем В ЛЮБОМ другом городе Украины. Финансовая столица, переселенцы будут ехать прежде всего в Киев. Кто то уедет и не вернется, пока сложно свести баланс.
В "быстрый и успешный" поиск счастливой заграничной жизни я не верю, среди моих знакомых таких примеров нет, в каждом случае есть нюансы которые бы меня например, не устроили. Ассимиляция в новое общество процесс не быстрый и... болезненный. Кроме работы ещё есть круг общения, личная жизнь. А чужих не любят нигде, можете jumpа на львовской ветке спросить
Zawsze wracam do tych miejsc
Gdzie mój dom rodzinny jest
Tam gdzie ciągle czekasz Ty
Gdzie otwarte dla mnie drzwi
(чё-то сёдня на польскую лирику тянет)
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vitaliian
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:44
striped написав:
Объективности ради - пока не наблюдаю такого снижения цен, чтобы сказать - а вот сейчас Сержик бы купил и лучше и центровее и дешевле! А он уже на аренде штукарик вернул.
Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:04
UA написав: striped написав:
Объективности ради - пока не наблюдаю такого снижения цен, чтобы сказать - а вот сейчас Сержик бы купил и лучше и центровее и дешевле! А он уже на аренде штукарик вернул.
Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
Продаж житла вродє тільки з червня нотаріусам дозволили оформлювати
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:34
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Додано: Сер 18 тра, 2022 23:18
flyman написав: remark написав:
Прогнозований Зеброю курс 55грн/дол.
Скупайтєсь, голубцьі! (с) (тм)
"Прогнозований курс" - от балды.
По-моему, просто чувак подумал "наверное, раза в два должно скакануть". Потом еще раз подумал, что 58 смотрится хуже, чем 55(две одинаковые, красивые циферки) и написал 55
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:04
UA написав:
Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
Нет - сам прошу рассказывать на ветке, потому что в эти истории про продажу НЛ вместо 350 за 100 не верю. Смотрю только как сериал на хотелки на ЛУНе.
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striped
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:57
striped написав: UA написав:
Есть информация по реальным сделкам?
Знакомые (аккредитованные на сделки во время военного положения) нотариусы говорят, что работы (сделок) особо нет.
Нет - сам прошу рассказывать на ветке, потому что в эти истории про продажу НЛ вместо 350 за 100 не верю. Смотрю только как сериал на хотелки на ЛУНе.
И у меня нет достоверной информации хоть бы о предварительном договоре купли - продажи (договор задатка).
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UA
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Додано: Чет 19 тра, 2022 09:43
Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке.
Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 12:39
striped написав:
Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке.
Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.
Ціна на нерухомість зараз зафіксована. Як і курс.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 12:53
Курс зараз 37 та висче.
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