Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке. Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.
striped написав:Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке. Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.
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