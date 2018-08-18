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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9872987398749875

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 209
1. Не вище 900
24%
51
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:03

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/930887173/view/flat-sell/kiiv-11-421866/2h-kimnatna-vidova-26-poverh-67-kv-m-kahovska-62a

Хроніки, тільки не знаю чого

Майже 5 000 000 грн за ЖК Каховський....
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:05

  airmax78 написав:
  striped написав:Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке.
Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.

Ціна на нерухомість зараз зафіксована. Як і курс.

З Відню звичайно видніше, курс зара 38, КШЕ(с).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:31

  striped написав:Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке.
Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.

І найголовніше !!! Прошу модераторів переписати назви тем українською мовою. А коменти кожен форумчанин може відстукувати на клаві тією словесністю, якою йому дозволяє совість (сумління) або освіта.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:56

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/930887173/view/flat-sell/kiiv-11-421866/2h-kimnatna-vidova-26-poverh-67-kv-m-kahovska-62a

Хроніки, тільки не знаю чого


Ринок він такий - хто шо забажає - ось після забудовників за 20 тис можна кавалірку не в іпенях придбати. Засікаймо за скільки хвилин продасться прелесць - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10368283
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:51

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке.
Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.

Ціна на нерухомість зараз зафіксована. Як і курс.

З Відню звичайно видніше, курс зара 38, КШЕ(с).

Ви мені тепер завжди Віднем дорікати будете? Вважайте що я на трудовому фронті.
airmax78
 
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