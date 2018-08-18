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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9873987498759876

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 211
1. Не вище 900
25%
53
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:45

  vikapavl написав:dont have Cyrillic keyboard but have some info to share, so hope everybody here gets english. I spoke with a colleague of mine from Kyiv, his rent price went up recently 15%. He invested into new construction - the building is around KPI and is ready from inside but really no movement to get it finished paperwork wise after the war started. I rent out my own property in Kyiv at the price in UAH as was before the war. The parkings I own are not in demand( so its a burden at the moment(


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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:59

  Faceless написав:
  striped написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/930887173/view/flat-sell/kiiv-11-421866/2h-kimnatna-vidova-26-poverh-67-kv-m-kahovska-62a

Хроніки, тільки не знаю чого


Ринок він такий - хто шо забажає - ось після забудовників за 20 тис можна кавалірку не в іпенях придбати. Засікаймо за скільки хвилин продасться прелесць - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10368283

Не після забудовників, а під демонтаж, і комунікації мабуть десь в такому ж стані. І хіба це не в іпенях?


Малось на увазі що прелесць не у локаціях фаната ШРТ, а у самісенькому Києві.
Де там Лібо, щоб заспівати "без Подола киев невозможен..." ?

Якщо під демонтаж, то можно глянути і з другої точки зору - "у домі всі вже зробили ремонти...".
Ну і вже скинули 3 тис - вистачить на демонтаж та заміну комунікацій? https://flatfy.ua/realty/391106825

Я до того що черга від "постраждалих шо будуть викупати усе що є на ринку" скінчилася.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  Faceless написав:
  striped написав:
Ринок він такий - хто шо забажає - ось після забудовників за 20 тис можна кавалірку не в іпенях придбати. Засікаймо за скільки хвилин продасться прелесць - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10368283

Не після забудовників, а під демонтаж, і комунікації мабуть десь в такому ж стані. І хіба це не в іпенях?


Малось на увазі що прелесць не у локаціях фаната ШРТ, а у самісенькому Києві.
Де там Лібо, щоб заспівати "без Подола киев невозможен..." ?

Якщо під демонтаж, то можно глянути і з другої точки зору - "у домі всі вже зробили ремонти...".
Ну і вже скинули 3 тис - вистачить на демонтаж та заміну комунікацій? https://flatfy.ua/realty/391106825

Я до того що черга від "постраждалих шо будуть викупати усе що є на ринку" скінчилася.
Та варіант супер, якщо з доками чисто, треба хапати поки є :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:58

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ціна на нерухомість зараз зафіксована. Як і курс.

З Відню звичайно видніше, курс зара 38, КШЕ(с).

Ви мені тепер завжди Віднем дорікати будете? Вважайте що я на трудовому фронті.

Донатів скільки надали на допомогу ЗСУ з трудового фронту? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

практикую блайнд тайпинг - квартира которую снимала в Таллине в апреле за 529 евро сейчас стоит 900+ larsen.ee что делается
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:23

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:З Відню звичайно видніше, курс зара 38, КШЕ(с).

Ви мені тепер завжди Віднем дорікати будете? Вважайте що я на трудовому фронті.

Донатів скільки надали на допомогу ЗСУ з трудового фронту? :roll:

Кожного місяця 5К Повернись живим, 5К ЗСУ (НБУ) та 5К Азову (Файне місто) перераховую.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:07

ну таке.. звісно краще ніж зовсім нічого.
Але мене ще більш бляхи в Києві демотували, геть не розумію сенсу цього лібертаріанського рішення
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:17

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:Донатів скільки надали на допомогу ЗСУ з трудового фронту? :roll:

Кожного місяця 5К Повернись живим, 5К ЗСУ (НБУ) та 5К Азову (Файне місто) перераховую.

Доларов? :shock:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:24

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Ви мені тепер завжди Віднем дорікати будете? Вважайте що я на трудовому фронті.

Донатів скільки надали на допомогу ЗСУ з трудового фронту? :roll:

Кожного місяця 5К Повернись живим, 5К ЗСУ (НБУ) та 5К Азову (Файне місто) перераховую.

Якось у Вас не дуже виходить на трудовому фронті, повертайтесь, замінимо на іншого більш дієздатного. :roll:
_Mykola_
 
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