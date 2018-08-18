RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9874987598769877

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 211
1. Не вище 900
25%
53
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:47

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Кожного місяця 5К Повернись живим, 5К ЗСУ (НБУ) та 5К Азову (Файне місто) перераховую.

Якось у Вас не дуже виходить на трудовому фронті, повертайтесь, замінимо на іншого більш дієздатного. :roll:

Ви також по 20К гривен віддаєте кожного місяця ?
Чи ви оборонець прикарпатьского фронту ?

Ви маєте когось, хто перераховує більше ?

А коли airmax78, потрапить на фронт
То хтось, збільшить на 20К перерахування
У вас такі є ?

Якось ви не так рахуєте 5К*3=15К.
Так, значно більше, і знаю багато тих, хто ще більше.
Особисто, знаю людей у яких практично нові позашляховики давно воюють - передані ЗСУ або ТРО безкоштовно і добровільно. :|

На разі, якщо можеш, то не бери нічого у держави, допомагай рідним, близьким, сусідам, оплачуй комунальні послуги, та допомагай армії, тим чим можеш. :|
_Mykola_
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 09.02.09
Подякував: 644 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:47

Сума трошки замала для резилдента ЯГ. Зрозуміло що можуть бути різні обставини, але я як резидент лівобережних ЖК трохи джемотивований.
На айтішному форумі за добу спонтанно зібрали на БПЛА за 1 млн $ . Середній донат був 2 тис грн, але були й 50 тис і 150 тис. По спілкуванню середній айтишний донейт щомісяця 20 - 50 тис, і це прості айтівці що мешкають в демократичних ЖК типу Патріотики, Галактики, КТ, ну може ФТ
fox767676
 
Повідомлень: 227
З нами з: 13.06.20
Подякував: 116 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:55

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:Якось у Вас не дуже виходить на трудовому фронті, повертайтесь, замінимо на іншого більш дієздатного. :roll:

Ви також по 20К гривен віддаєте кожного місяця ?
Чи ви оборонець прикарпатьского фронту ?

Ви маєте когось, хто перераховує більше ?

А коли airmax78, потрапить на фронт
То хтось, збільшить на 20К перерахування
У вас такі є ?

Якось ви не так рахуєте 5К*3=15К.
Так, значно більше, і знаю багато тих, хто ще більше.
Особисто, знаю людей у яких практично нові позашляховики давно воюють - передані ЗСУ або ТРО безкоштовно і добровільно. :|

На разі, якщо можеш, то не бери нічого у держави, допомагай рідним, близьким, сусідам, оплачуй комунальні послуги, та допомагай армії, тим чим можеш. :|

Знаешь, я эти сентенции ещё в детстве высрал

По сути, чего скажешь ?

Если по сути не можешь, то лучше не позорься
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6757
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2124 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9874987598769877
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2217, 2218, 2219
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22181 6733331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 тра, 2022 18:54
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34601
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (970)
20.05.2022 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.