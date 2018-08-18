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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:47
pesikot написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав:
Кожного місяця 5К Повернись живим, 5К ЗСУ (НБУ) та 5К Азову (Файне місто) перераховую.
Якось у Вас не дуже виходить на трудовому фронті, повертайтесь, замінимо на іншого більш дієздатного.
Ви також по 20К гривен віддаєте кожного місяця ?
Чи ви оборонець прикарпатьского фронту ?
Ви маєте когось, хто перераховує більше ?
А коли airmax78
, потрапить на фронт
То хтось, збільшить на 20К перерахування
У вас такі є ?
Якось ви не так рахуєте 5К*3=15К.
Так, значно більше, і знаю багато тих, хто ще більше.
Особисто, знаю людей у яких практично нові позашляховики давно воюють - передані ЗСУ або ТРО безкоштовно і добровільно.
На разі, якщо можеш, то не бери нічого у держави, допомагай рідним, близьким, сусідам, оплачуй комунальні послуги, та допомагай армії, тим чим можеш.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:47
Сума трошки замала для резилдента ЯГ. Зрозуміло що можуть бути різні обставини, але я як резидент лівобережних ЖК трохи джемотивований.
На айтішному форумі за добу спонтанно зібрали на БПЛА за 1 млн $ . Середній донат був 2 тис грн, але були й 50 тис і 150 тис. По спілкуванню середній айтишний донейт щомісяця 20 - 50 тис, і це прості айтівці що мешкають в демократичних ЖК типу Патріотики, Галактики, КТ, ну може ФТ
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fox767676
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:55
_Mykola_ написав: pesikot написав: _Mykola_ написав:
Якось у Вас не дуже виходить на трудовому фронті, повертайтесь, замінимо на іншого більш дієздатного.
Ви також по 20К гривен віддаєте кожного місяця ?
Чи ви оборонець прикарпатьского фронту ?
Ви маєте когось, хто перераховує більше ?
А коли airmax78
, потрапить на фронт
То хтось, збільшить на 20К перерахування
У вас такі є ?
Якось ви не так рахуєте 5К*3=15К.
Так, значно більше, і знаю багато тих, хто ще більше.
Особисто, знаю людей у яких практично нові позашляховики давно воюють - передані ЗСУ або ТРО безкоштовно і добровільно.
На разі, якщо можеш, то не бери нічого у держави, допомагай рідним, близьким, сусідам, оплачуй комунальні послуги, та допомагай армії, тим чим можеш.
Знаешь, я эти сентенции ещё в детстве высрал
По сути, чего скажешь ?
Если по сути не можешь, то лучше не позорься
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:55
Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:15
airmax78 написав:
Кожного місяця 5К Повернись живим, 5К ЗСУ (НБУ) та 5К Азову (Файне місто) перераховую.
А можно нескромный вопрос? Вы платите (за вас платят) подоходный налог с зарплаты? Потому что 15К on top of звучит совсем по другому чем 15К instead of.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:33
fox767676 написав:
Сума трошки замала для резилдента ЯГ. Зрозуміло що можуть бути різні обставини, але я як резидент лівобережних ЖК трохи джемотивований.
На айтішному форумі за добу спонтанно зібрали на БПЛА за 1 млн $ . Середній донат був 2 тис грн, але були й 50 тис і 150 тис. По спілкуванню середній айтишний донейт щомісяця 20 - 50 тис, і це прості айтівці що мешкають в демократичних ЖК типу Патріотики, Галактики, КТ, ну може ФТ
Ну якщо по спілкуванню - то у мене всі знайомі вояки, а в реалі - ні, є дійсно люди що перераховують багато, є серед них і айтішники але є й що пиздять багато)
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:51
Есть новости ?
300% годовых ?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:59
cherchiltank
Я гадаю що більш-менш реалістичні цифри навів. Середній разоовий стихійний донат на "хлопця з тероборони"\"дрон"\"тепловізор"\"бронеавто" "віддав та й забув" - 2 тис. Легко обраховується за чисельністю задонатавших, усе в одному чаті. Далі зустрічав цифру в 30%-40% від прибутків, збіглося з моєю. Звичайно є скопідоми що 1 тис у еквартал задонатять, а є що останнюю сорочку віддадуть. Як Орестович казав, що свою потенційну квартиру на фронт в 2014-2015 відвіз. Навіть якщо прийняв ріщення скороити витрати, бо лендліз скоро - відкриваються все нові фонди та спецрахунки, суми стають меншими але платежів більше, диверсифікація.
Та й засада з курсами, для експотрерів 29.5, для купівлі 35, щоб цей бєспрєдєл швидше закінчився нічого як задонатити армії до розумук не йде
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 23:34
cherchiltank написав: fox767676 написав:
Сума трошки замала для резилдента ЯГ. Зрозуміло що можуть бути різні обставини, але я як резидент лівобережних ЖК трохи джемотивований.
На айтішному форумі за добу спонтанно зібрали на БПЛА за 1 млн $ . Середній донат був 2 тис грн, але були й 50 тис і 150 тис. По спілкуванню середній айтишний донейт щомісяця 20 - 50 тис, і це прості айтівці що мешкають в демократичних ЖК типу Патріотики, Галактики, КТ, ну може ФТ
Ну якщо по спілкуванню - то у мене всі знайомі вояки, а в реалі - ні, є дійсно люди що перераховують багато, є серед них і айтішники але є й що пиздять багато)
Звичайно більшість звіздить, рідко хто таки суми донатить.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 23:41
Ох і жлоби. залишитесь у розбитого корита. у нейтральній, позаблоковій, 20 міліонній Україні. Без сантезників, інженерів, айтівців, але з тимчасово модними мопами
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