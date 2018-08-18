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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 тра, 2022 23:54
Ні, мені дісно зацікавили ці господинчики інвестори бізнескласу, яким усе подобається в Україні, але ні в армії служити не хочуть, ні фінансово їй допомогти, відповідно до їх соціального стану . Та й навіть уявити собі не можуть що хтось допомогає . Ви дійсно налаштовані жити в цій країні ? Бо на заході ви як і ваші жони максимум прибиральниками будуть без усіх місцевих схаматозів. Ви уху їли хлопчики, вам треба братися за ум по старому вже не буде.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 21 тра, 2022 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 тра, 2022 00:04
Чего на людей гавкаешь, пёс ? Думаещь еслит ты жлобина то и другие такие же ?
Что ты против меня мог иметь, когда пытался намекнуть что я из рашки пишу ? Я заработанный доллар вінужден сдавать по 29.5 , чтобы ты псина могла его купитть по 35 а не 45. Ты пес мне уже по жизни должен, иди полижи інвесторам бизнескласса ,псина холопская
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 21 тра, 2022 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 тра, 2022 00:16
Додано: Суб 21 тра, 2022 00:19
барабашов
Вмдео на русановке в апреле шкоды и бехи PL, LT
Ладно еще там на Харьков или Ирпень, илип просто село! Но они в Киеве!!
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