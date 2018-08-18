Додано: Суб 21 тра, 2022 01:59

fox767676 написав: барабашов



Вмдео на русановке в апреле шкоды и бехи PL, LT



З 80 тис ввезених пільгових машин для ЗСУ нібито пішло 10 тис ( щось мені здається що насправді пару тисяч, бо хлопці досі шукають тачки)



Ладно еще там на Харьков или Ирпень, илип просто село! Но они в Киеве!! Вмдео на русановке в апреле шкоды и бехи PL, LTЛадно еще там на Харьков или Ирпень, илип просто село! Но они в Киеве!!

Так в Харьков, Мариуполь/.../Ирпень впору и жилье на еврономерах везти.Слушайте, миллионы людей остались без машин. Государство попыталось им хоть помочь пригнать законно евробляху. Что в этом плохого?То что этим воспользовались не только пострадавшие - это закономерный побочный эффект. Шопаделать.Не всегда все получается оптимально/справедливо.Вы тут выше на Макса набросились - с какого?Человек сам решает КАК помогать, СКОЛЬКО и помогать-ли.Разные есть люди - кто-то отдает свою жизнь, кто-то все что у него естб, кто-то часть того что есть - в той или иной мере, кто-то ничего не дает.А кто-то на этом наживается используя ситуацию.И хорошо если не разворовывая страну и армию."Покупай когда на улицах льется кровь""Война все спишет"И с какого вы на Макса набросились или он собирается жить в Украине?Исходя из такой логики, те люди, которые давным давно эмигрировали из Украины, которые в той или иной форме пожертвовали миллиарды - не должны были этого делать? Они-же давным давно сделали свой выбор в пользу других стран.К каждому можно докопаться что чего-то НЕДО...Прежде чем кому-то кидать упреки, давайте сначала внимательно смотреть в зеркало.