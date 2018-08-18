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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9875987698779878

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 211
1. Не вище 900
25%
53
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 23:54

Ні, мені дісно зацікавили ці господинчики інвестори бізнескласу, яким усе подобається в Україні, але ні в армії служити не хочуть, ні фінансово їй допомогти, відповідно до їх соціального стану . Та й навіть уявити собі не можуть що хтось допомогає . Ви дійсно налаштовані жити в цій країні ? Бо на заході ви як і ваші жони максимум прибиральниками будуть без усіх місцевих схаматозів. Ви уху їли хлопчики, вам треба братися за ум по старому вже не буде.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 21 тра, 2022 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 00:04

  pesikot написав:Знаешь, я эти сентенции ещё в детстве высрал

По сути, чего скажешь ?

Если по сути не можешь, то лучше не позорься


Чего на людей гавкаешь, пёс ? Думаещь еслит ты жлобина то и другие такие же ?
Что ты против меня мог иметь, когда пытался намекнуть что я из рашки пишу ? Я заработанный доллар вінужден сдавать по 29.5 , чтобы ты псина могла его купитть по 35 а не 45. Ты пес мне уже по жизни должен, иди полижи інвесторам бизнескласса ,псина холопская
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 21 тра, 2022 00:50, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 00:16

  fox767676 написав:ну таке.. звісно краще ніж зовсім нічого.
Але мене ще більш бляхи в Києві демотували, геть не розумію сенсу цього лібертаріанського рішення

Какие бляхи?
На немецколитовскопольских джипах у нас только военные ездят.
Арабов же всех вывезли, ну % так на 90 точно
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 00:19

барабашов

Вмдео на русановке в апреле шкоды и бехи PL, LT

З 80 тис ввезених пільгових машин для ЗСУ нібито пішло 10 тис ( щось мені здається що насправді пару тисяч, бо хлопці досі шукають тачки)


Ладно еще там на Харьков или Ирпень, илип просто село! Но они в Киеве!!
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 01:59

  fox767676 написав:барабашов

Вмдео на русановке в апреле шкоды и бехи PL, LT

З 80 тис ввезених пільгових машин для ЗСУ нібито пішло 10 тис ( щось мені здається що насправді пару тисяч, бо хлопці досі шукають тачки)


Ладно еще там на Харьков или Ирпень, илип просто село! Но они в Киеве!!


Так в Харьков, Мариуполь/.../Ирпень впору и жилье на еврономерах везти.
Слушайте, миллионы людей остались без машин. Государство попыталось им хоть помочь пригнать законно евробляху. Что в этом плохого?
То что этим воспользовались не только пострадавшие - это закономерный побочный эффект. Шопаделать.
Не всегда все получается оптимально/справедливо.
Вы тут выше на Макса набросились - с какого?
Человек сам решает КАК помогать, СКОЛЬКО и помогать-ли.
Разные есть люди - кто-то отдает свою жизнь, кто-то все что у него естб, кто-то часть того что есть - в той или иной мере, кто-то ничего не дает.
А кто-то на этом наживается используя ситуацию.
И хорошо если не разворовывая страну и армию.
"Покупай когда на улицах льется кровь"
"Война все спишет"

И с какого вы на Макса набросились или он собирается жить в Украине?
Исходя из такой логики, те люди, которые давным давно эмигрировали из Украины, которые в той или иной форме пожертвовали миллиарды - не должны были этого делать? Они-же давным давно сделали свой выбор в пользу других стран.

К каждому можно докопаться что чего-то НЕДО...
Прежде чем кому-то кидать упреки, давайте сначала внимательно смотреть в зеркало.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 05:05

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:Кожного місяця 5К Повернись живим, 5К ЗСУ (НБУ) та 5К Азову (Файне місто) перераховую.

Якось у Вас не дуже виходить на трудовому фронті, повертайтесь, замінимо на іншого більш дієздатного. :roll:

Ви також по 20К гривен віддаєте кожного місяця ?
Чи ви оборонець прикарпатьского фронту ?

Ви маєте когось, хто перераховує більше ?

А коли airmax78, потрапить на фронт
То хтось, збільшить на 20К перерахування
У вас такі є ?

Я більше перераховую, хоча в мене доходи в 10 разів менше. І нема квартири в Тетрісі. Ще питання? Але з слідуючого місяця це все припиняю, дивлячись на багатеньких жлобів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 05:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может это "комплекс Трибеки" - когда человек влетает на 100 куе, но больше 400 дол. на армию не дает...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:36

Хто не хоче годувати свою армію - потім буде годувати чужу!©

  BIGor написав:Может это "комплекс Трибеки" - когда человек влетает на 100 куе, но больше 400 дол. на армию не дает...

Нехай не дають... - але тоді будуть думати щодня - чи завтра таке прилетить в сусідній двір, чи влучить в їхній будинок...?
Чи все ж таки краще дати на армію і тоді хоч БУДЕ РЕАЛЬНА НАДІЯ, що Успіх зможе зупинити/знищити ворога ще далеко до ваших будинків!?
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