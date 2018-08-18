RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9876987798789879

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 211
1. Не вище 900
25%
53
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:Ні, мені дісно зацікавили ці господинчики інвестори бізнескласу, яким усе подобається в Україні, але ні в армії служити не хочуть, ні фінансово їй допомогти, відповідно до їх соціального стану . Та й навіть уявити собі не можуть що хтось допомогає . Ви дійсно налаштовані жити в цій країні ? Бо на заході ви як і ваші жони максимум прибиральниками будуть без усіх місцевих схаматозів. Ви уху їли хлопчики, вам треба братися за ум по старому вже не буде.
что за вышивата очередная вылезла. нам рассказывает сколько донатить и как нам зарабатывать, где жить и как. пора блокировать таких
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:51

  BIGor написав:За Трибеку ладно, они такие те донецкие, но Ейр просто разочоровал, эта страна дала ему возможность сколотить капитал, ну дай ты от зарплаты хоть 1/10 часть...ну капец

если правда перечислил 15к хоть раз - вполне норм, в Украине 90% населения даже зажиточного вообще ничем армии не помогают
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11238
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2438 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:49

  UA написав:
  BIGor написав:Может это "комплекс Трибеки" - когда человек влетает на 100 куе, но больше 400 дол. на армию не дает...

Трайбека говорит что превратилась из ватницы в бандеровку.
Но я что то не верю.
Наверное боится, что её стояк круш экспроприируют.
Разве что аватарку вместо первого космонавта на Степана Бандеру поменяет, тога поверю что появилась донецкая бандеровка.


Трибека в Теробороне.
Переписывался с ним. По настроению и по переписке похоже на то.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2131 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9876987798789879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2218, 2219, 2220
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22191 6734718
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 тра, 2022 10:13
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162604
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34623
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2816)
21.05.2022 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.