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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:51
fox767676 написав:Ні, мені дісно зацікавили ці господинчики інвестори бізнескласу, яким усе подобається в Україні, але ні в армії служити не хочуть, ні фінансово їй допомогти, відповідно до їх соціального стану . Та й навіть уявити собі не можуть що хтось допомогає . Ви дійсно налаштовані жити в цій країні ? Бо на заході ви як і ваші жони максимум прибиральниками будуть без усіх місцевих схаматозів. Ви уху їли хлопчики, вам треба братися за ум по старому вже не буде.
что за вышивата очередная вылезла. нам рассказывает сколько донатить и как нам зарабатывать, где жить и как. пора блокировать таких
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Додано: Суб 21 тра, 2022 10:51
BIGor написав:
За Трибеку ладно, они такие те донецкие, но Ейр просто разочоровал, эта страна дала ему возможность сколотить капитал, ну дай ты от зарплаты хоть 1/10 часть...ну капец
если правда перечислил 15к хоть раз - вполне норм, в Украине 90% населения даже зажиточного вообще ничем армии не помогают
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:49
UA написав: BIGor написав:
Может это "комплекс Трибеки" - когда человек влетает на 100 куе, но больше 400 дол. на армию не дает...
Трайбека говорит что превратилась из ватницы в бандеровку.
Но я что то не верю.
Наверное боится, что её стояк круш экспроприируют.
Разве что аватарку вместо первого космонавта на Степана Бандеру поменяет, тога поверю что появилась донецкая бандеровка.
Трибека в Теробороне.
Переписывался с ним. По настроению и по переписке похоже на то.
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