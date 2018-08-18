Додано: Суб 21 тра, 2022 15:12

rjkz написав: Так в Харьков, Мариуполь/.../Ирпень впору и жилье на еврономерах везти.

Слушайте, миллионы людей остались без машин. Государство попыталось им хоть помочь пригнать законно евробляху. Что в этом плохого?

То что этим воспользовались не только пострадавшие - это закономерный побочный эффект. Шопаделать.

Не всегда все получается оптимально/справедливо.

Вы тут выше на Макса набросились - с какого?

Человек сам решает КАК помогать, СКОЛЬКО и помогать-ли.

Разные есть люди - кто-то отдает свою жизнь, кто-то все что у него естб, кто-то часть того что есть - в той или иной мере, кто-то ничего не дает.

А кто-то на этом наживается используя ситуацию.

И хорошо если не разворовывая страну и армию.

"Покупай когда на улицах льется кровь"

"Война все спишет"



И с какого вы на Макса набросились или он собирается жить в Украине?

Исходя из такой логики, те люди, которые давным давно эмигрировали из Украины, которые в той или иной форме пожертвовали миллиарды - не должны были этого делать? Они-же давным давно сделали свой выбор в пользу других стран.



К каждому можно докопаться что чего-то НЕДО...

Прежде чем кому-то кидать упреки, давайте сначала внимательно смотреть в зеркало. Так в Харьков, Мариуполь/.../Ирпень впору и жилье на еврономерах везти.Слушайте, миллионы людей остались без машин. Государство попыталось им хоть помочь пригнать законно евробляху. Что в этом плохого?То что этим воспользовались не только пострадавшие - это закономерный побочный эффект. Шопаделать.Не всегда все получается оптимально/справедливо.Вы тут выше на Макса набросились - с какого?Человек сам решает КАК помогать, СКОЛЬКО и помогать-ли.Разные есть люди - кто-то отдает свою жизнь, кто-то все что у него естб, кто-то часть того что есть - в той или иной мере, кто-то ничего не дает.А кто-то на этом наживается используя ситуацию.И хорошо если не разворовывая страну и армию."Покупай когда на улицах льется кровь""Война все спишет"И с какого вы на Макса набросились или он собирается жить в Украине?Исходя из такой логики, те люди, которые давным давно эмигрировали из Украины, которые в той или иной форме пожертвовали миллиарды - не должны были этого делать? Они-же давным давно сделали свой выбор в пользу других стран.К каждому можно докопаться что чего-то НЕДО...Прежде чем кому-то кидать упреки, давайте сначала внимательно смотреть в зеркало.

+1000500C 2014, такого масштаба не было. Сейчас, война задела на порядок больше людей, и многое повылазило наружу, кто есть кто. И, есть примеры, как положительных, так и отрицательных изменений поведения, и о ком бы никогда такого не подумал.Одни помогают из-зо всех сил, другие, жили как живут, ничего кардинально не поменялось, третьи, мародерят и пользуются моментом, и это касается как аренды, так и простой гуманитарки.На ЗУ, есть даже "профессиональные" переселенцы, даже Чехия возмутилась, и перестала им оказывать помощь.Люди которым гуманитарка не нужна особо, бегают между пунктами раздачи и гребут-гребут, куда потом девают непонятно, потому как такое количество продуктов за неделю семья физически не может съесть, или оформляют помощь как переселенец, но имеют нормальные доходы, и только потребяляют, но ничего не отдают.И получается, что волонтеры покупают продукты и везут туда где они действительно необходимы... И, оказывается, на 10К, можно запросто сделать на передовую больше 200 банок нормальной тушенки...Вообще, есть какой-то сюр в том что происходит, максимальную помощь получают те кто ее не заслуживают. Даже не знаю, что мешает в той же ДИИ, прикрутить функционал, по типу ковидного сертификата, только по доходам, и разделить грубо, на красный, желтый, зеленый уровень, и выдавать помощь только тем кто нуждается.Помощь армии отдельная тема, и то, что делают большие фонды по закупке связи, дронов и спец оборудования, как раз дает необходимое преимущество на поле боя, и уменьшает наши потери и увеличивает потери врага, и эта разница, в разы.Помогать нужно, любая сумма которую перечислили в фонды, или напрямую Укроборонпрому (да, и такая фишка тоже возможна от физлиц), помогает воевать, не важно это 100 грн или 100 тыс., волонтеры говорят, донатьте, но учитывайте и то, что ваша семья (а в идеале и родные, знакомые, соседи, которым Вы можете помочь сами), должна тоже жить и не просить помощи, при том что вы помогаете нам, потому что любая помощь потом Вам, отвлекает ресурсы от борьбы на фронте.Некоторые считают такой подход, идеалом которого не существует...Но к счастью все же ЛЮДИ которые следуют таким принципам, есть и их все же немало, и это поможет нам выстоять и измениться в лучшую сторону, как бы пафосно это не звучало.ЗЫ. Тему помощи, наверное надо закрывать, часть тех кто высказался, удивили, часть огорчили, часть обрадовали.