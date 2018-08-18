rjkz написав:
Так в Харьков, Мариуполь/.../Ирпень впору и жилье на еврономерах везти.
Слушайте, миллионы людей остались без машин. Государство попыталось им хоть помочь пригнать законно евробляху. Что в этом плохого?
То что этим воспользовались не только пострадавшие - это закономерный побочный эффект. Шопаделать.
Не всегда все получается оптимально/справедливо.
Вы тут выше на Макса набросились - с какого?
Человек сам решает КАК помогать, СКОЛЬКО и помогать-ли.
Разные есть люди - кто-то отдает свою жизнь, кто-то все что у него естб, кто-то часть того что есть - в той или иной мере, кто-то ничего не дает.
А кто-то на этом наживается используя ситуацию.
И хорошо если не разворовывая страну и армию.
"Покупай когда на улицах льется кровь"
"Война все спишет"
И с какого вы на Макса набросились или он собирается жить в Украине?
Исходя из такой логики, те люди, которые давным давно эмигрировали из Украины, которые в той или иной форме пожертвовали миллиарды - не должны были этого делать? Они-же давным давно сделали свой выбор в пользу других стран.
К каждому можно докопаться что чего-то НЕДО...
Прежде чем кому-то кидать упреки, давайте сначала внимательно смотреть в зеркало.
+1000500
C 2014, такого масштаба не было. Сейчас, война задела на порядок больше людей, и многое повылазило наружу, кто есть кто. И, есть примеры, как положительных, так и отрицательных изменений поведения, и о ком бы никогда такого не подумал.
Одни помогают из-зо всех сил, другие, жили как живут, ничего кардинально не поменялось, третьи, мародерят и пользуются моментом, и это касается как аренды, так и простой гуманитарки.
На ЗУ, есть даже "профессиональные" переселенцы, даже Чехия возмутилась, и перестала им оказывать помощь.
Люди которым гуманитарка не нужна особо, бегают между пунктами раздачи и гребут-гребут, куда потом девают непонятно, потому как такое количество продуктов за неделю семья физически не может съесть, или оформляют помощь как переселенец, но имеют нормальные доходы, и только потребяляют, но ничего не отдают.
И получается, что волонтеры покупают продукты и везут туда где они действительно необходимы... И, оказывается, на 10К, можно запросто сделать на передовую больше 200 банок нормальной тушенки...
Вообще, есть какой-то сюр в том что происходит, максимальную помощь получают те кто ее не заслуживают. Даже не знаю, что мешает в той же ДИИ, прикрутить функционал, по типу ковидного сертификата, только по доходам, и разделить грубо, на красный, желтый, зеленый уровень, и выдавать помощь только тем кто нуждается.
Помощь армии отдельная тема, и то, что делают большие фонды по закупке связи, дронов и спец оборудования, как раз дает необходимое преимущество на поле боя, и уменьшает наши потери и увеличивает потери врага, и эта разница, в разы.
Помогать нужно, любая сумма которую перечислили в фонды, или напрямую Укроборонпрому (да, и такая фишка тоже возможна от физлиц), помогает воевать, не важно это 100 грн или 100 тыс., волонтеры говорят, донатьте, но учитывайте и то, что ваша семья (а в идеале и родные, знакомые, соседи, которым Вы можете помочь сами), должна тоже жить и не просить помощи, при том что вы помогаете нам, потому что любая помощь потом Вам, отвлекает ресурсы от борьбы на фронте.
Некоторые считают такой подход, идеалом которого не существует...
Но к счастью все же ЛЮДИ которые следуют таким принципам, есть и их все же немало, и это поможет нам выстоять и измениться в лучшую сторону, как бы пафосно это не звучало.
ЗЫ. Тему помощи, наверное надо закрывать, часть тех кто высказался, удивили, часть огорчили, часть обрадовали.