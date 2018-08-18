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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 211
1. Не вище 900
25%
53
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:ну дай ты от зарплаты хоть 1/10 часть.

Не знаю про Макса майже нічого, але загалом чужі проблеми завжди здаються меншими.
Але при детальному розгляді можна побачити, що Макс зафіксував (поки що подумки, віртуально) ) величезні збитки на своїй "прєлєсті", не впевнений, де буде жити завтра і де візьме на це гроші.
Мені знайоме таке відчуття, у самого було в Херсоні віртуальні 60 куе в своїй нерухомій прєлєсті, та великі плани, а зараз маю чемодан (явно схуднутий) без ручки. І не розуміння, де завтра жити.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:12

  rjkz написав:Так в Харьков, Мариуполь/.../Ирпень впору и жилье на еврономерах везти.
Слушайте, миллионы людей остались без машин. Государство попыталось им хоть помочь пригнать законно евробляху. Что в этом плохого?
То что этим воспользовались не только пострадавшие - это закономерный побочный эффект. Шопаделать.
Не всегда все получается оптимально/справедливо.
Вы тут выше на Макса набросились - с какого?
Человек сам решает КАК помогать, СКОЛЬКО и помогать-ли.
Разные есть люди - кто-то отдает свою жизнь, кто-то все что у него естб, кто-то часть того что есть - в той или иной мере, кто-то ничего не дает.
А кто-то на этом наживается используя ситуацию.
И хорошо если не разворовывая страну и армию.
"Покупай когда на улицах льется кровь"
"Война все спишет"

И с какого вы на Макса набросились или он собирается жить в Украине?
Исходя из такой логики, те люди, которые давным давно эмигрировали из Украины, которые в той или иной форме пожертвовали миллиарды - не должны были этого делать? Они-же давным давно сделали свой выбор в пользу других стран.

К каждому можно докопаться что чего-то НЕДО...
Прежде чем кому-то кидать упреки, давайте сначала внимательно смотреть в зеркало.

+1000500
C 2014, такого масштаба не было. Сейчас, война задела на порядок больше людей, и многое повылазило наружу, кто есть кто. И, есть примеры, как положительных, так и отрицательных изменений поведения, и о ком бы никогда такого не подумал.
Одни помогают из-зо всех сил, другие, жили как живут, ничего кардинально не поменялось, третьи, мародерят и пользуются моментом, и это касается как аренды, так и простой гуманитарки.

На ЗУ, есть даже "профессиональные" переселенцы, даже Чехия возмутилась, и перестала им оказывать помощь.
Люди которым гуманитарка не нужна особо, бегают между пунктами раздачи и гребут-гребут, куда потом девают непонятно, потому как такое количество продуктов за неделю семья физически не может съесть, или оформляют помощь как переселенец, но имеют нормальные доходы, и только потребяляют, но ничего не отдают.

И получается, что волонтеры покупают продукты и везут туда где они действительно необходимы... И, оказывается, на 10К, можно запросто сделать на передовую больше 200 банок нормальной тушенки...

Вообще, есть какой-то сюр в том что происходит, максимальную помощь получают те кто ее не заслуживают. Даже не знаю, что мешает в той же ДИИ, прикрутить функционал, по типу ковидного сертификата, только по доходам, и разделить грубо, на красный, желтый, зеленый уровень, и выдавать помощь только тем кто нуждается.

Помощь армии отдельная тема, и то, что делают большие фонды по закупке связи, дронов и спец оборудования, как раз дает необходимое преимущество на поле боя, и уменьшает наши потери и увеличивает потери врага, и эта разница, в разы.
Помогать нужно, любая сумма которую перечислили в фонды, или напрямую Укроборонпрому (да, и такая фишка тоже возможна от физлиц), помогает воевать, не важно это 100 грн или 100 тыс., волонтеры говорят, донатьте, но учитывайте и то, что ваша семья (а в идеале и родные, знакомые, соседи, которым Вы можете помочь сами), должна тоже жить и не просить помощи, при том что вы помогаете нам, потому что любая помощь потом Вам, отвлекает ресурсы от борьбы на фронте.

Некоторые считают такой подход, идеалом которого не существует...
Но к счастью все же ЛЮДИ которые следуют таким принципам, есть и их все же немало, и это поможет нам выстоять и измениться в лучшую сторону, как бы пафосно это не звучало.

ЗЫ. Тему помощи, наверное надо закрывать, часть тех кто высказался, удивили, часть огорчили, часть обрадовали. :|
_Mykola_
 
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