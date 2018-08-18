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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9874987598769877>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 211
1. Не вище 900
25%
53
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:45

  vikapavl написав:dont have Cyrillic keyboard but have some info to share, so hope everybody here gets english. I spoke with a colleague of mine from Kyiv, his rent price went up recently 15%. He invested into new construction - the building is around KPI and is ready from inside but really no movement to get it finished paperwork wise after the war started. I rent out my own property in Kyiv at the price in UAH as was before the war. The parkings I own are not in demand( so its a burden at the moment(


good time to learn blind typing
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:59

  Faceless написав:
  striped написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/930887173/view/flat-sell/kiiv-11-421866/2h-kimnatna-vidova-26-poverh-67-kv-m-kahovska-62a

Хроніки, тільки не знаю чого


Ринок він такий - хто шо забажає - ось після забудовників за 20 тис можна кавалірку не в іпенях придбати. Засікаймо за скільки хвилин продасться прелесць - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10368283

Не після забудовників, а під демонтаж, і комунікації мабуть десь в такому ж стані. І хіба це не в іпенях?


Малось на увазі що прелесць не у локаціях фаната ШРТ, а у самісенькому Києві.
Де там Лібо, щоб заспівати "без Подола киев невозможен..." ?

Якщо під демонтаж, то можно глянути і з другої точки зору - "у домі всі вже зробили ремонти...".
Ну і вже скинули 3 тис - вистачить на демонтаж та заміну комунікацій? https://flatfy.ua/realty/391106825

Я до того що черга від "постраждалих шо будуть викупати усе що є на ринку" скінчилася.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  Faceless написав:
  striped написав:
Ринок він такий - хто шо забажає - ось після забудовників за 20 тис можна кавалірку не в іпенях придбати. Засікаймо за скільки хвилин продасться прелесць - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10368283

Не після забудовників, а під демонтаж, і комунікації мабуть десь в такому ж стані. І хіба це не в іпенях?


Малось на увазі що прелесць не у локаціях фаната ШРТ, а у самісенькому Києві.
Де там Лібо, щоб заспівати "без Подола киев невозможен..." ?

Якщо під демонтаж, то можно глянути і з другої точки зору - "у домі всі вже зробили ремонти...".
Ну і вже скинули 3 тис - вистачить на демонтаж та заміну комунікацій? https://flatfy.ua/realty/391106825

Я до того що черга від "постраждалих шо будуть викупати усе що є на ринку" скінчилася.
Та варіант супер, якщо з доками чисто, треба хапати поки є :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

практикую блайнд тайпинг - квартира которую снимала в Таллине в апреле за 529 евро сейчас стоит 900+ larsen.ee что делается
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 23:54

Ні, мені дісно зацікавили ці господинчики інвестори бізнескласу, яким усе подобається в Україні, але ні в армії служити не хочуть, ні фінансово їй допомогти, відповідно до їх соціального стану . Та й навіть уявити собі не можуть що хтось допомогає . Ви дійсно налаштовані жити в цій країні ? Бо на заході ви як і ваші жони максимум прибиральниками будуть без усіх місцевих схаматозів. Ви уху їли хлопчики, вам треба братися за ум по старому вже не буде.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 21 тра, 2022 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 01:59

  fox767676 написав:барабашов

Вмдео на русановке в апреле шкоды и бехи PL, LT

З 80 тис ввезених пільгових машин для ЗСУ нібито пішло 10 тис ( щось мені здається що насправді пару тисяч, бо хлопці досі шукають тачки)


Ладно еще там на Харьков или Ирпень, илип просто село! Но они в Киеве!!


Так в Харьков, Мариуполь/.../Ирпень впору и жилье на еврономерах везти.
Слушайте, миллионы людей остались без машин. Государство попыталось им хоть помочь пригнать законно евробляху. Что в этом плохого?
То что этим воспользовались не только пострадавшие - это закономерный побочный эффект. Шопаделать.
Не всегда все получается оптимально/справедливо.
Вы тут выше на Макса набросились - с какого?
Человек сам решает КАК помогать, СКОЛЬКО и помогать-ли.
Разные есть люди - кто-то отдает свою жизнь, кто-то все что у него естб, кто-то часть того что есть - в той или иной мере, кто-то ничего не дает.
А кто-то на этом наживается используя ситуацию.
И хорошо если не разворовывая страну и армию.
"Покупай когда на улицах льется кровь"
"Война все спишет"

И с какого вы на Макса набросились или он собирается жить в Украине?
Исходя из такой логики, те люди, которые давным давно эмигрировали из Украины, которые в той или иной форме пожертвовали миллиарды - не должны были этого делать? Они-же давным давно сделали свой выбор в пользу других стран.

К каждому можно докопаться что чего-то НЕДО...
Прежде чем кому-то кидать упреки, давайте сначала внимательно смотреть в зеркало.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:12

  rjkz написав:Так в Харьков, Мариуполь/.../Ирпень впору и жилье на еврономерах везти.
Слушайте, миллионы людей остались без машин. Государство попыталось им хоть помочь пригнать законно евробляху. Что в этом плохого?
То что этим воспользовались не только пострадавшие - это закономерный побочный эффект. Шопаделать.
Не всегда все получается оптимально/справедливо.
Вы тут выше на Макса набросились - с какого?
Человек сам решает КАК помогать, СКОЛЬКО и помогать-ли.
Разные есть люди - кто-то отдает свою жизнь, кто-то все что у него естб, кто-то часть того что есть - в той или иной мере, кто-то ничего не дает.
А кто-то на этом наживается используя ситуацию.
И хорошо если не разворовывая страну и армию.
"Покупай когда на улицах льется кровь"
"Война все спишет"

И с какого вы на Макса набросились или он собирается жить в Украине?
Исходя из такой логики, те люди, которые давным давно эмигрировали из Украины, которые в той или иной форме пожертвовали миллиарды - не должны были этого делать? Они-же давным давно сделали свой выбор в пользу других стран.

К каждому можно докопаться что чего-то НЕДО...
Прежде чем кому-то кидать упреки, давайте сначала внимательно смотреть в зеркало.

+1000500
C 2014, такого масштаба не было. Сейчас, война задела на порядок больше людей, и многое повылазило наружу, кто есть кто. И, есть примеры, как положительных, так и отрицательных изменений поведения, и о ком бы никогда такого не подумал.
Одни помогают из-зо всех сил, другие, жили как живут, ничего кардинально не поменялось, третьи, мародерят и пользуются моментом, и это касается как аренды, так и простой гуманитарки.

На ЗУ, есть даже "профессиональные" переселенцы, даже Чехия возмутилась, и перестала им оказывать помощь.
Люди которым гуманитарка не нужна особо, бегают между пунктами раздачи и гребут-гребут, куда потом девают непонятно, потому как такое количество продуктов за неделю семья физически не может съесть, или оформляют помощь как переселенец, но имеют нормальные доходы, и только потребяляют, но ничего не отдают.

И получается, что волонтеры покупают продукты и везут туда где они действительно необходимы... И, оказывается, на 10К, можно запросто сделать на передовую больше 200 банок нормальной тушенки...

Вообще, есть какой-то сюр в том что происходит, максимальную помощь получают те кто ее не заслуживают. Даже не знаю, что мешает в той же ДИИ, прикрутить функционал, по типу ковидного сертификата, только по доходам, и разделить грубо, на красный, желтый, зеленый уровень, и выдавать помощь только тем кто нуждается.

Помощь армии отдельная тема, и то, что делают большие фонды по закупке связи, дронов и спец оборудования, как раз дает необходимое преимущество на поле боя, и уменьшает наши потери и увеличивает потери врага, и эта разница, в разы.
Помогать нужно, любая сумма которую перечислили в фонды, или напрямую Укроборонпрому (да, и такая фишка тоже возможна от физлиц), помогает воевать, не важно это 100 грн или 100 тыс., волонтеры говорят, донатьте, но учитывайте и то, что ваша семья (а в идеале и родные, знакомые, соседи, которым Вы можете помочь сами), должна тоже жить и не просить помощи, при том что вы помогаете нам, потому что любая помощь потом Вам, отвлекает ресурсы от борьбы на фронте.

Некоторые считают такой подход, идеалом которого не существует...
Но к счастью все же ЛЮДИ которые следуют таким принципам, есть и их все же немало, и это поможет нам выстоять и измениться в лучшую сторону, как бы пафосно это не звучало.

ЗЫ. Тему помощи, наверное надо закрывать, часть тех кто высказался, удивили, часть огорчили, часть обрадовали. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:21

  rjkz написав:
  fox767676 написав:барабашов

Вмдео на русановке в апреле шкоды и бехи PL, LT

З 80 тис ввезених пільгових машин для ЗСУ нібито пішло 10 тис ( щось мені здається що насправді пару тисяч, бо хлопці досі шукають тачки)


Ладно еще там на Харьков или Ирпень, илип просто село! Но они в Киеве!!


Так в Харьков, Мариуполь/.../Ирпень впору и жилье на еврономерах везти.
Слушайте, миллионы людей остались без машин. Государство попыталось им хоть помочь пригнать законно евробляху. Что в этом плохого?
То что этим воспользовались не только пострадавшие - это закономерный побочный эффект. Шопаделать.
Не всегда все получается оптимально/справедливо.
Вы тут выше на Макса набросились - с какого?
Человек сам решает КАК помогать, СКОЛЬКО и помогать-ли.
Разные есть люди - кто-то отдает свою жизнь, кто-то все что у него естб, кто-то часть того что есть - в той или иной мере, кто-то ничего не дает.
А кто-то на этом наживается используя ситуацию.
И хорошо если не разворовывая страну и армию.
"Покупай когда на улицах льется кровь"
"Война все спишет"

И с какого вы на Макса набросились или он собирается жить в Украине?
Исходя из такой логики, те люди, которые давным давно эмигрировали из Украины, которые в той или иной форме пожертвовали миллиарды - не должны были этого делать? Они-же давным давно сделали свой выбор в пользу других стран.

К каждому можно докопаться что чего-то НЕДО...
Прежде чем кому-то кидать упреки, давайте сначала внимательно смотреть в зеркало.


Это паразитизм. Если бы такой уровень гражданеского самосознанеия как у киевских бляхеров или местных скопидомов из бизнес класса, доминировал среди украинцев, она была бы уже оккупирована. При том что основное бремя войны физически и фианансово несут люди, могущие без проблем для своего благосостояния уехать из Украины. Мне не нравятся Макс-78 поднявший меня на смех в начале войны. когда я написал что новым трендом в девелоперстве будут аспекты безопасности, и не извинившийся когда это подтвердлось. И этот песикот-шариков. местный путин как я понимаю, гавкающий агрессивную охранителскую херь. Этих малоинтеллектуальных и гражданско безотвественных людей можно и нужно ставить на место. Хотя бы в интернете, но надеюсь и жизнь поставит их на свои места.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 21 тра, 2022 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:27

  fox767676 написав:Это паразитизм. Если бы такой уровень гражданеского самосознанеия как у киевских бляхеров или местных скопидомов из бизнес класса, доминировал среди украинцев она была бы уже оккупирована. При том что основное бремя войны физически и фианансово несут люди, могущие без проблем для своего благосостояния уехать из Украины. Мне не нравятся Макс-78 поднявший меня на смех в начале войны. когда я написал что новым трендом в девелоперстве будут аспекты безопасности, и не извинившийся когда это подтвердлось. И этот песикот-шариков. местный путин как я понимаю, гавкающий агрессивную охранителскую херь. Этих малоинтеллектуальных и гражданско безотвественных людей можно и нужно ставить на место.


Тоже не варю максимку. Скользкий типок. Крутиться и меняет мнение на 180 градусов.
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