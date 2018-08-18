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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:30
Меня єтот песикот выбесил, с доебками по курсу и намеками на рашизм. Еще и лижет кому надо. Пусть еще мне попадется на фарш пущу псину
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fox767676
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:33
fox767676 написав:
Меня єтот песикот выбесил, с доебками по курсу и намеками на рашизм. Еще и лижет кому надо. Пусть еще мне попадется на фарш пущу псину
Я же говорю, что пациент пропустил приём лекарств ...
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pesikot
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:38
pesikot
Что ты псина жлобская гавкал в мою сторону? еще раз - я свою заработанную выручку сдаю по 29.5, мог купить обратно только по 32-33. А это бюджетная мразь (в Вене снимает и донатит гроши) там снимает по 30. Ты ,гамно собачье, понимаешь что что-твой за пуки в мою сторону насчет рашизма я бы тебе башку разбил.
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fox767676
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:40
fox767676 написав:pesikot
Что ты псина жлобская гавкал в мою сторону? еще раз - я свою заработанную выручку сдаю по 29.5, мог купить обратно только по 32-33. А это бюджетная мразь (в Вене снимает и донатит гроши) там снимает по 30. Ты ,гамно собачье, понимаешь что что-твой за пуки в мою сторону насчет рашизма я бы тебе башку разбил.
Как пукан у рашиста бомбит ...
PS. Вот здесь тот случай, что я отправляю жалобы админам.
ИЧСХ, кто-то даже плюсует высерам этого рашиста
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pesikot
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