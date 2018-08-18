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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9874987598769877

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 211
1. Не вище 900
25%
53
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:30

Меня єтот песикот выбесил, с доебками по курсу и намеками на рашизм. Еще и лижет кому надо. Пусть еще мне попадется на фарш пущу псину
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:33

  fox767676 написав:Меня єтот песикот выбесил, с доебками по курсу и намеками на рашизм. Еще и лижет кому надо. Пусть еще мне попадется на фарш пущу псину

Я же говорю, что пациент пропустил приём лекарств ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:38

pesikot

Что ты псина жлобская гавкал в мою сторону? еще раз - я свою заработанную выручку сдаю по 29.5, мог купить обратно только по 32-33. А это бюджетная мразь (в Вене снимает и донатит гроши) там снимает по 30. Ты ,гамно собачье, понимаешь что что-твой за пуки в мою сторону насчет рашизма я бы тебе башку разбил.
fox767676
 
Повідомлень: 233
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:40

  fox767676 написав:pesikot

Что ты псина жлобская гавкал в мою сторону? еще раз - я свою заработанную выручку сдаю по 29.5, мог купить обратно только по 32-33. А это бюджетная мразь (в Вене снимает и донатит гроши) там снимает по 30. Ты ,гамно собачье, понимаешь что что-твой за пуки в мою сторону насчет рашизма я бы тебе башку разбил.

Как пукан у рашиста бомбит ...

PS. Вот здесь тот случай, что я отправляю жалобы админам.
ИЧСХ, кто-то даже плюсует высерам этого рашиста
pesikot
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  #<1 ... 9874987598769877
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