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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 тра, 2022 23:29
Damien написав: Хомякоид написав:
Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
На сегодня это все неактуально. Я даже не могу представить портрет инвестирующего в новострой. Кто он? Сумасшедший миллионер? Нострадамус? Просто идиот?
Законченный оптимист.
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