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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 тра, 2022 23:29
Damien написав: Хомякоид написав:
Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
На сегодня это все неактуально. Я даже не могу представить портрет инвестирующего в новострой. Кто он? Сумасшедший миллионер? Нострадамус? Просто идиот?
Законченный оптимист.
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airmax78
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Додано: Нед 22 тра, 2022 02:02
Damien написав: Хомякоид написав:
Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
На сегодня это все неактуально. Я даже не могу представить портрет инвестирующего в новострой. Кто он? Сумасшедший миллионер? Нострадамус? Просто идиот?
Таких не. Знаю знакомые пытаются скупать у тех кому позарез, очень неоднократно мне намекали, чтоб кмним обращался если будут варианты от всё пропальщиков, но чтоб в котлован... На сегодня это юмор
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hume
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Додано: Нед 22 тра, 2022 06:10
UA написав: Хомякоид написав:
Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
Последний раз инвестировал в котлован в 2019.
Покупателя одобряет или заворачивает финмониторинг.
Застройщики в своем банке, как правило прикармливают аудитора проводящего финмониторинг.
Обращайтесь в ОП там расскажут что куда.
ПС Вероятно вы будете первым и единственным инвестором в котлован после 24.02.
Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються.
Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона.
Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился.
Кийов счатаю безперспективным.
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Хомякоид
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Додано: Нед 22 тра, 2022 07:04
Хомякоид написав: UA написав: Хомякоид написав:
Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
Последний раз инвестировал в котлован в 2019.
Покупателя одобряет или заворачивает финмониторинг.
Застройщики в своем банке, как правило прикармливают аудитора проводящего финмониторинг.
Обращайтесь в ОП там расскажут что куда.
ПС Вероятно вы будете первым и единственным инвестором в котлован после 24.02.
Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються.
Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона.
Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился.
Кийов счатаю безперспективным.
Но Чабаны-то, Чабаны - это ж не Киев. Должны выстоять я считаю.
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airmax78
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Додано: Нед 22 тра, 2022 07:22
airmax78 написав:
Но Чабаны-то, Чабаны - это ж не Киев. Должны выстоять я считаю.
Пока будут стоять, жалко новострой продавать.
Будем посмотреть.
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Хомякоид
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:07
Хомякоид написав:
Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються.
Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона.
Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился.
Кийов счатаю безперспективным.
Винница это совсем другое дело.
Дом на Вишенке на перекрестке Келицкой и Космонавтов строится?
Мне его локация показалась интересной.
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UA
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