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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9875987698779878>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 211
1. Не вище 900
25%
53
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 23:29

  Damien написав:
  Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?

На сегодня это все неактуально. Я даже не могу представить портрет инвестирующего в новострой. Кто он? Сумасшедший миллионер? Нострадамус? Просто идиот?

Законченный оптимист.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 02:02

  Damien написав:
  Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?

На сегодня это все неактуально. Я даже не могу представить портрет инвестирующего в новострой. Кто он? Сумасшедший миллионер? Нострадамус? Просто идиот?

Таких не. Знаю знакомые пытаются скупать у тех кому позарез, очень неоднократно мне намекали, чтоб кмним обращался если будут варианты от всё пропальщиков, но чтоб в котлован... На сегодня это юмор
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 06:10

  UA написав:
  Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?

Последний раз инвестировал в котлован в 2019.
Покупателя одобряет или заворачивает финмониторинг.
Застройщики в своем банке, как правило прикармливают аудитора проводящего финмониторинг.
Обращайтесь в ОП там расскажут что куда.
ПС Вероятно вы будете первым и единственным инвестором в котлован после 24.02.


Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються.
Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона.
Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился.
Кийов счатаю безперспективным.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 07:04

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?

Последний раз инвестировал в котлован в 2019.
Покупателя одобряет или заворачивает финмониторинг.
Застройщики в своем банке, как правило прикармливают аудитора проводящего финмониторинг.
Обращайтесь в ОП там расскажут что куда.
ПС Вероятно вы будете первым и единственным инвестором в котлован после 24.02.


Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються.
Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона.
Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился.
Кийов счатаю безперспективным.

Но Чабаны-то, Чабаны - это ж не Киев. Должны выстоять я считаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 07:22

  airmax78 написав:Но Чабаны-то, Чабаны - это ж не Киев. Должны выстоять я считаю.


Пока будут стоять, жалко новострой продавать.
Будем посмотреть.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:07

  Хомякоид написав: Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються.
Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона.
Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился.
Кийов счатаю безперспективным.

Винница это совсем другое дело.
Дом на Вишенке на перекрестке Келицкой и Космонавтов строится?
Мне его локация показалась интересной.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:42

  UA написав:
  Хомякоид написав: Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються.
Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона.
Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился.
Кийов счатаю безперспективным.

Винница это совсем другое дело.
Дом на Вишенке на перекрестке Келицкой и Космонавтов строится?
Мне его локация показалась интересной.


Пан знает толк. Бываете в тех краях ?
Но я подбираю себе в спокойном месте.
Под аренду Келецкая/Космонавтов идеально, жить постоянно Имхо шумно.

Интересно, у Кийови кто-то инвештирует в новострой ?
Куда пропали все инвешторы ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Но я подбираю себе в спокойном месте.
Под аренду Келецкая/Космонавтов идеально, жить постоянно Имхо шумно.

А есть там шо в т.н. лесо-парковой зоне -- типа киевской Бучи, Пущи или Горы?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:00

  Хомякоид написав: Интересно, у Кийови кто-то инвештирует в новострой ?
Куда пропали все инвешторы ?


Це невідомо, але загон в бетон продовжується, Варшавський плюс пропонує:

1-кімнатні квартири: від 1,50 до 1,57 млн. грн. з площею від 41 до 45 м²

2-кімнатні квартири: від 1,85 до 2,5 млн. грн. з площею від 61 до 86 м²

3-кімнатні квартири: від 2,38 до 2,54 млн. грн. з площею від 90 м²

Дворівневі квартири: 4 млн. грн. з площею 157 м²

Також поставлене вами питання, обговорюється на доміку:
https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... st-2088854
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:17

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав: Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються.
Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона.
Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился.
Кийов счатаю безперспективным.

Винница это совсем другое дело.
Дом на Вишенке на перекрестке Келицкой и Космонавтов строится?
Мне его локация показалась интересной.


Пан знает толк. Бываете в тех краях ?
Но я подбираю себе в спокойном месте.
Под аренду Келецкая/Космонавтов идеально, жить постоянно Имхо шумно.

Тоді ваш вибір - м/р "Поділля". Суцільні новобудови, розлогий парк, схили Південного Бугу з невимовними незайманими краєвидами у місці виходу на поверхню гранітних порід Українського кристалічного щита, різнотрав"я із запаморочливими пахощами, заспіви цвіркунів, джмілів, бджіл як додаток до різноголосся незліченного птацтва, поряд з м/р лінія місцевого метрополітену у вигляді вінтажних швейцарських трамвайчиків, міський пляж на великому озері, ринок "Урожай", АТБ тощо, тощо, тощо... Рай !!! Після переїзду Чабани стануть лайливим словом.
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