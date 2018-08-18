Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ? Что там с мониторингом ? Или паспорт, расписался и все ок ? Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
На сегодня это все неактуально. Я даже не могу представить портрет инвестирующего в новострой. Кто он? Сумасшедший миллионер? Нострадамус? Просто идиот?
Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ? Что там с мониторингом ? Или паспорт, расписался и все ок ? Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
На сегодня это все неактуально. Я даже не могу представить портрет инвестирующего в новострой. Кто он? Сумасшедший миллионер? Нострадамус? Просто идиот?
Таких не. Знаю знакомые пытаются скупать у тех кому позарез, очень неоднократно мне намекали, чтоб кмним обращался если будут варианты от всё пропальщиков, но чтоб в котлован... На сегодня это юмор
Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ? Что там с мониторингом ? Или паспорт, расписался и все ок ? Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
Последний раз инвестировал в котлован в 2019. Покупателя одобряет или заворачивает финмониторинг. Застройщики в своем банке, как правило прикармливают аудитора проводящего финмониторинг. Обращайтесь в ОП там расскажут что куда. ПС Вероятно вы будете первым и единственным инвестором в котлован после 24.02.
Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються. Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона. Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился. Кийов счатаю безперспективным.
Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ? Что там с мониторингом ? Или паспорт, расписался и все ок ? Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
Последний раз инвестировал в котлован в 2019. Покупателя одобряет или заворачивает финмониторинг. Застройщики в своем банке, как правило прикармливают аудитора проводящего финмониторинг. Обращайтесь в ОП там расскажут что куда. ПС Вероятно вы будете первым и единственным инвестором в котлован после 24.02.
Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються. Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона. Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился. Кийов счатаю безперспективным.
Но Чабаны-то, Чабаны - это ж не Киев. Должны выстоять я считаю.
Хомякоид написав: Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються. Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона. Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился. Кийов счатаю безперспективным.
Винница это совсем другое дело. Дом на Вишенке на перекрестке Келицкой и Космонавтов строится? Мне его локация показалась интересной.
Хомякоид написав: Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються. Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона. Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился. Кийов счатаю безперспективным.
Винница это совсем другое дело. Дом на Вишенке на перекрестке Келицкой и Космонавтов строится? Мне его локация показалась интересной.
Пан знает толк. Бываете в тех краях ? Но я подбираю себе в спокойном месте. Под аренду Келецкая/Космонавтов идеально, жить постоянно Имхо шумно.
Интересно, у Кийови кто-то инвештирует в новострой ? Куда пропали все инвешторы ?
Хомякоид написав: Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються. Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона. Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился. Кийов счатаю безперспективным.
Винница это совсем другое дело. Дом на Вишенке на перекрестке Келицкой и Космонавтов строится? Мне его локация показалась интересной.
Пан знает толк. Бываете в тех краях ? Но я подбираю себе в спокойном месте. Под аренду Келецкая/Космонавтов идеально, жить постоянно Имхо шумно.
Тоді ваш вибір - м/р "Поділля". Суцільні новобудови, розлогий парк, схили Південного Бугу з невимовними незайманими краєвидами у місці виходу на поверхню гранітних порід Українського кристалічного щита, різнотрав"я із запаморочливими пахощами, заспіви цвіркунів, джмілів, бджіл як додаток до різноголосся незліченного птацтва, поряд з м/р лінія місцевого метрополітену у вигляді вінтажних швейцарських трамвайчиків, міський пляж на великому озері, ринок "Урожай", АТБ тощо, тощо, тощо... Рай !!! Після переїзду Чабани стануть лайливим словом.