ihorkyiv написав:Тоді ваш вибір - м/р "Поділля". Суцільні новобудови, розлогий парк, схили Південного Бугу з невимовними незайманими краєвидами у місці виходу на поверхню гранітних порід Українського кристалічного щита, різнотрав"я із запаморочливими пахощами, заспіви цвіркунів, джмілів, бджіл як додаток до різноголосся незліченного птацтва, поряд з м/р лінія місцевого метрополітену у вигляді вінтажних швейцарських трамвайчиків, міський пляж на великому озері, ринок "Урожай", АТБ тощо, тощо, тощо... Рай !!! Після переїзду Чабани стануть лайливим словом.
Нас зараз пошлють з гілки. Можу відповісти в ЄС та перспективи РН.