Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ? Что там с мониторингом ? Или паспорт, расписался и все ок ? Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
На сегодня это все неактуально. Я даже не могу представить портрет инвестирующего в новострой. Кто он? Сумасшедший миллионер? Нострадамус? Просто идиот?
Таких не. Знаю знакомые пытаются скупать у тех кому позарез, очень неоднократно мне намекали, чтоб кмним обращался если будут варианты от всё пропальщиков, но чтоб в котлован... На сегодня это юмор
ihorkyiv написав:Тоді ваш вибір - м/р "Поділля". Суцільні новобудови, розлогий парк, схили Південного Бугу з невимовними незайманими краєвидами у місці виходу на поверхню гранітних порід Українського кристалічного щита, різнотрав"я із запаморочливими пахощами, заспіви цвіркунів, джмілів, бджіл як додаток до різноголосся незліченного птацтва, поряд з м/р лінія місцевого метрополітену у вигляді вінтажних швейцарських трамвайчиків, міський пляж на великому озері, ринок "Урожай", АТБ тощо, тощо, тощо... Рай !!! Після переїзду Чабани стануть лайливим словом.
Нас зараз пошлють з гілки. Можу відповісти в ЄС та перспективи РН.
Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ? Что там с мониторингом ? Или паспорт, расписался и все ок ? Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?
Последний раз инвестировал в котлован в 2019. Покупателя одобряет или заворачивает финмониторинг. Застройщики в своем банке, как правило прикармливают аудитора проводящего финмониторинг. Обращайтесь в ОП там расскажут что куда. ПС Вероятно вы будете первым и единственным инвестором в котлован после 24.02.
Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються. Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона. Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился. Кийов счатаю безперспективным.
Винница еще менее перспективна, чем Киев. Причем гораздо менее. Перспективнее Киева на сегодня только города вдоль западной границы. И то, вопрос дискуссионный. Винница - точно нельзя
Damien написав:Винница еще менее перспективна, чем Киев. Причем гораздо менее. Перспективнее Киева на сегодня только города вдоль западной границы. И то, вопрос дискуссионный. Винница - точно нельзя
Не согласен полностью. Как пример могу привести бизнес по скрутке кабелей который активно развиваеться в Винницком регионе и который работает на Европу. Если интресно можем продолжить в ветке - Перспективы РН в ЕС.
UA написав:Первый обещал что такого никогда не будет.
Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед. Винница неперспективна
Простите, вы про перспективы до ядерного удара или уже после?
ПС Пару лет назад тут была дискуссия на тему взаимосвязи строительства АЭС в Беларуси и нападения рф на Украину с соответствующими последствиями для КРЖН. Первый с Фейлисом не поняли в чём тут может быть взаимосвязь. Фейлис всё тщательно потер и продолжил постить обявы с ОЛХ с не рыночно высокими ценами на квартирами. Какая может быть война? Когда цена в обявах растет каждую неделю говорили они.
Востаннє редагувалось UA в Нед 22 тра, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.