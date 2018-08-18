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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:56
Damien написав: UA написав:
Сейчас цена аренды в Виннице выше, чем в Киеве.
Первый обещал что такого никогда не будет.
Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед.
Винница неперспективна
А что тогда перспективно в Украине? Львов?
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BIGor
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Додано: Нед 22 тра, 2022 12:59
BIGor написав: Damien написав:
Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед.
Винница неперспективна
А что тогда перспективно в Украине? Львов?
Мариуполь. Там цена уже на дне.
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