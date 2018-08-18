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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9875987698779878

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 212
1. Не вище 900
25%
53
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:56

  Damien написав:
  UA написав:Сейчас цена аренды в Виннице выше, чем в Киеве.
Первый обещал что такого никогда не будет.

Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед.
Винница неперспективна

А что тогда перспективно в Украине? Львов?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:59

  BIGor написав:
  Damien написав:Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед.
Винница неперспективна

А что тогда перспективно в Украине? Львов?

Мариуполь. Там цена уже на дне.
UA
 
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  #<1 ... 9875987698779878
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