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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:56
Damien написав: UA написав:
Сейчас цена аренды в Виннице выше, чем в Киеве.
Первый обещал что такого никогда не будет.
Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед.
Винница неперспективна
А что тогда перспективно в Украине? Львов?
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Додано: Нед 22 тра, 2022 12:59
BIGor написав: Damien написав:
Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед.
Винница неперспективна
А что тогда перспективно в Украине? Львов?
Мариуполь. Там цена уже на дне.
Когда Украина вернет себе Мариуполь цена резко вверх.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 14:59
Damien написав: UA написав: Damien написав:
Винница еще менее перспективна, чем Киев. Причем гораздо менее.
Перспективнее Киева на сегодня только города вдоль западной границы. И то, вопрос дискуссионный. Винница - точно нельзя
Сейчас цена аренды в Виннице выше, чем в Киеве.
Первый обещал что такого никогда не будет.
Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед.
Винница неперспективна
Киев бесперспективен, Винница и все что западнее перспективно в плане инвестиций.
Пишу в вашем стиле без аргументов
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Додано: Нед 22 тра, 2022 15:03
UA написав: Damien написав: UA написав:
Первый обещал что такого никогда не будет.
Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед.
Винница неперспективна
Простите, вы про перспективы до ядерного удара или уже после?
ПС Пару лет назад тут была дискуссия на тему взаимосвязи строительства АЭС в Беларуси и нападения рф на Украину с соответствующими последствиями для КРЖН.
Первый с Фейлисом не поняли в чём тут может быть взаимосвязь. Фейлис всё тщательно потер и продолжил постить обявы с ОЛХ с не рыночно высокими ценами на квартирами.
Какая может быть война? Когда цена в обявах растет каждую неделю говорили они.
Да, загнали Сержика и Макса.
Это то что мы только знаем по форуму
А сколько тех кто купил и не признаються ?
Как думаете, сколько через год будет стоить Макса квартирка?
Тыс. 60 дадут ?
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Додано: Нед 22 тра, 2022 15:04
А что у него за квартирка?
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