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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9875987698779878>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 213
1. Не вище 900
25%
54
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 02:02

  Damien написав:
  Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?

На сегодня это все неактуально. Я даже не могу представить портрет инвестирующего в новострой. Кто он? Сумасшедший миллионер? Нострадамус? Просто идиот?

Таких не. Знаю знакомые пытаются скупать у тех кому позарез, очень неоднократно мне намекали, чтоб кмним обращался если будут варианты от всё пропальщиков, но чтоб в котлован... На сегодня это юмор
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:00

  Хомякоид написав: Интересно, у Кийови кто-то инвештирует в новострой ?
Куда пропали все инвешторы ?


Це невідомо, але загон в бетон продовжується, Варшавський плюс пропонує:

1-кімнатні квартири: від 1,50 до 1,57 млн. грн. з площею від 41 до 45 м²

2-кімнатні квартири: від 1,85 до 2,5 млн. грн. з площею від 61 до 86 м²

3-кімнатні квартири: від 2,38 до 2,54 млн. грн. з площею від 90 м²

Дворівневі квартири: 4 млн. грн. з площею 157 м²

Також поставлене вами запитання, обговорюється на доміку:
https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... st-2088854
Востаннє редагувалось remark в Нед 22 тра, 2022 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:41

  ihorkyiv написав:Тоді ваш вибір - м/р "Поділля". Суцільні новобудови, розлогий парк, схили Південного Бугу з невимовними незайманими краєвидами у місці виходу на поверхню гранітних порід Українського кристалічного щита, різнотрав"я із запаморочливими пахощами, заспіви цвіркунів, джмілів, бджіл як додаток до різноголосся незліченного птацтва, поряд з м/р лінія місцевого метрополітену у вигляді вінтажних швейцарських трамвайчиків, міський пляж на великому озері, ринок "Урожай", АТБ тощо, тощо, тощо... Рай !!! Після переїзду Чабани стануть лайливим словом.


Нас зараз пошлють з гілки. Можу відповісти в ЄС та перспективи РН.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:02

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав:Господа, кто последний хату в новострое (им. права) покупал ?
Что там с мониторингом ?
Или паспорт, расписался и все ок ?
Счет свой нужно открывать ? Или сразу в касе на счет предприятия ?

Последний раз инвестировал в котлован в 2019.
Покупателя одобряет или заворачивает финмониторинг.
Застройщики в своем банке, как правило прикармливают аудитора проводящего финмониторинг.
Обращайтесь в ОП там расскажут что куда.
ПС Вероятно вы будете первым и единственным инвестором в котлован после 24.02.


Расматриваю Винницу. В связи с девалом интересные цены нарисовуються.
Как уже писал, думаю пойдет рост Западного региона.
Котлован в моем случае это дом почти выстроен. Сорри, не точно выразился.
Кийов счатаю безперспективным.

Винница еще менее перспективна, чем Киев. Причем гораздо менее.
Перспективнее Киева на сегодня только города вдоль западной границы. И то, вопрос дискуссионный. Винница - точно нельзя
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:09

  Damien написав:Винница еще менее перспективна, чем Киев. Причем гораздо менее.
Перспективнее Киева на сегодня только города вдоль западной границы. И то, вопрос дискуссионный. Винница - точно нельзя

Сейчас цена аренды в Виннице выше, чем в Киеве.
Первый обещал что такого никогда не будет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:17

  Damien написав:Винница еще менее перспективна, чем Киев. Причем гораздо менее.
Перспективнее Киева на сегодня только города вдоль западной границы. И то, вопрос дискуссионный. Винница - точно нельзя


Не согласен полностью.
Как пример могу привести бизнес по скрутке кабелей который активно развиваеться в Винницком регионе и который работает на Европу.
Если интресно можем продолжить в ветке - Перспективы РН в ЕС.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:18

  UA написав:
  Damien написав:Винница еще менее перспективна, чем Киев. Причем гораздо менее.
Перспективнее Киева на сегодня только города вдоль западной границы. И то, вопрос дискуссионный. Винница - точно нельзя

Сейчас цена аренды в Виннице выше, чем в Киеве.
Первый обещал что такого никогда не будет.


Первый заганяла в котлованы у Кийови.
От него и не такое можно было услышать :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:32

  Хомякоид написав: Первый заганяла в котлованы у Кийови.
От него и не такое можно было услышать :D

Нет продаж, нет Первого.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:46

  UA написав:
  Damien написав:Винница еще менее перспективна, чем Киев. Причем гораздо менее.
Перспективнее Киева на сегодня только города вдоль западной границы. И то, вопрос дискуссионный. Винница - точно нельзя

Сейчас цена аренды в Виннице выше, чем в Киеве.
Первый обещал что такого никогда не будет.

Мы же говорим о перспективности, а не о том, что на сейчас. Покупая недвигу, нужно смотреть хотя бы на лет 10 вперед.
Винница неперспективна
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:49

Хомякоид а что тут такого что он купил квартиру. Он что один в Украине был кто купил.Заключались тысячи сделок.Или вы хотели чтобы из-за каких-то новостей вообще ни одной квартиры не продалось в год в Украине.
konstantin kirovograd
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