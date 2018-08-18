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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:08
Хомякоид написав: Investor_K написав:
А что у него за квартирка?
Такие тайны просто так не выдаються.
Знаниями обладает только узкий круг посвещенных Но я конечно ржу.
Купить две квартиры перед глобальными кризисами в стране, это надо уметь.
Это конечно мы еще про 2008 год ничего не знаем.
Там думаю было не хуже
Ржу, но в то же время хочу купить в Виннице новострой на начальной стадии(если там даже коробок не выгнали, то это 20-25% готовности примерно). Лучше раздайте деньги нуждающимся, если так хочется их куда-то деть
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Damien
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:38
Damien написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
А что у него за квартирка?
Такие тайны просто так не выдаються.
Знаниями обладает только узкий круг посвещенных Но я конечно ржу.
Купить две квартиры перед глобальными кризисами в стране, это надо уметь.
Это конечно мы еще про 2008 год ничего не знаем.
Там думаю было не хуже
Ржу, но в то же время хочу купить в Виннице новострой на начальной стадии(если там даже коробок не выгнали, то это 20-25% готовности примерно). Лучше раздайте деньги нуждающимся, если так хочется их куда-то деть
Я уточнил далее, читайте внимательней, дом уже практически готов.
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Хомякоид
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