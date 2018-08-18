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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:08
Хомякоид написав: Investor_K написав:
А что у него за квартирка?
Такие тайны просто так не выдаються.
Знаниями обладает только узкий круг посвещенных Но я конечно ржу.
Купить две квартиры перед глобальными кризисами в стране, это надо уметь.
Это конечно мы еще про 2008 год ничего не знаем.
Там думаю было не хуже
Ржу, но в то же время хочу купить в Виннице новострой на начальной стадии(если там даже коробок не выгнали, то это 20-25% готовности примерно). Лучше раздайте деньги нуждающимся, если так хочется их куда-то деть
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Damien
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:38
Damien написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
А что у него за квартирка?
Такие тайны просто так не выдаються.
Знаниями обладает только узкий круг посвещенных Но я конечно ржу.
Купить две квартиры перед глобальными кризисами в стране, это надо уметь.
Это конечно мы еще про 2008 год ничего не знаем.
Там думаю было не хуже
Ржу, но в то же время хочу купить в Виннице новострой на начальной стадии(если там даже коробок не выгнали, то это 20-25% готовности примерно). Лучше раздайте деньги нуждающимся, если так хочется их куда-то деть
Я уточнил далее, читайте внимательней, дом уже практически готов.
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Хомякоид
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:56
Не могу найти то сообщение, где писалось о степени готовности, но по памяти там было "почти достроен", что для меня прозвучало как "коробок почти готов", что в свою очередь практически гарантирует заморозку на годы(если не навсегда).
Ну ок, грузите бабло, везите в Украину. Все ж лучше, чем гансам там оставить
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Damien
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Додано: Нед 22 тра, 2022 23:13
Damien написав:
Не могу найти то сообщение, где писалось о степени готовности, но по памяти там было "почти достроен", что для меня прозвучало как "коробок почти готов", что в свою очередь практически гарантирует заморозку на годы(если не навсегда).
Ну ок, грузите бабло, везите в Украину. Все ж лучше, чем гансам там оставить
Не знаю что для вас прозвучало, дом почти достроен, надежный застройщик, оцениваю на сегодняшний день уровень риска прийнятный.
По городу 3-4 стройки у застройшика, работают, дома строяться.
Господа, вопрос по подземному гаражу.
Не будет слышно выхлопных газов в доме ?
У кого то есть опыт ?
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Хомякоид
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Додано: Пон 23 тра, 2022 00:09
все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д? ЗЫ- модер, опять меня в Бан отправишь?
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GADFLY
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Додано: Пон 23 тра, 2022 02:24
Хомякоид написав: Damien написав:
Не могу найти то сообщение, где писалось о степени готовности, но по памяти там было "почти достроен", что для меня прозвучало как "коробок почти готов", что в свою очередь практически гарантирует заморозку на годы(если не навсегда).
Ну ок, грузите бабло, везите в Украину. Все ж лучше, чем гансам там оставить
Не знаю что для вас прозвучало, дом почти достроен, надежный застройщик, оцениваю на сегодняшний день уровень риска прийнятный.
По городу 3-4 стройки у застройшика, работают, дома строяться.
Господа, вопрос по подземному гаражу.
Не будет слышно выхлопных газов в доме ?
У кого то есть опыт ?
На ветке про аренду, Влад выложил фото что стало с его объектами в Харькове.
Намек более чем прозрачный.
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rjkz
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:11
rjkz написав: Хомякоид написав: Damien написав:
Не могу найти то сообщение, где писалось о степени готовности, но по памяти там было "почти достроен", что для меня прозвучало как "коробок почти готов", что в свою очередь практически гарантирует заморозку на годы(если не навсегда).
Ну ок, грузите бабло, везите в Украину. Все ж лучше, чем гансам там оставить
Не знаю что для вас прозвучало, дом почти достроен, надежный застройщик, оцениваю на сегодняшний день уровень риска прийнятный.
По городу 3-4 стройки у застройшика, работают, дома строяться.
Господа, вопрос по подземному гаражу.
Не будет слышно выхлопных газов в доме ?
У кого то есть опыт ?
На ветке про аренду, Влад выложил фото что стало с его объектами в Харькове.
Намек более чем прозрачный.
Где Харьков а где Винница.
Я все таки верю что орков остановят.
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Хомякоид
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:18
GADFLY написав:
все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д? ЗЫ- модер, опять меня в Бан отправишь?
Всем уже все ясно, недвига рухнет в пол.
Некоторые писали раньше, пробовали анализировать.
Но здесь приветствовались другие истории - типа вкинул в котлован 50 штук, выхватил через год 80.
Теперь будет наоброт, кто уже вкинул в котлован 50 штук, выхватит на выходе кусок забора.
Аренда будет за комуналь или 100 дол.+комуналь
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Хомякоид
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:48
Хомякоид написав: GADFLY написав:
все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д? ЗЫ- модер, опять меня в Бан отправишь?
Всем уже все ясно, недвига рухнет в пол.
Некоторые писали раньше, пробовали анализировать.
Но здесь приветствовались другие истории - типа вкинул в котлован 50 штук, выхватил через год 80.
Теперь будет наоброт, кто уже вкинул в котлован 50 штук, выхватит на выходе кусок забора.
Аренда будет за комуналь или 100 дол.+комуналь
Продажа досок и гвоздей рулит.
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rjkz
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:49
Хомякоид написав: GADFLY написав:
все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д? ЗЫ- модер, опять меня в Бан отправишь?
Всем уже все ясно, недвига рухнет в пол.
Некоторые писали раньше, пробовали анализировать.
Но здесь приветствовались другие истории - типа вкинул в котлован 50 штук, выхватил через год 80.
Теперь будет наоброт, кто уже вкинул в котлован 50 штук, выхватит на выходе кусок забора.
Аренда будет за комуналь или 100 дол.+комуналь
Чим нижче ціна нерухомості - тим більше її окупаємість орендою)
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