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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9875987698779878

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 213
1. Не вище 900
25%
54
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:08

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:А что у него за квартирка?


Такие тайны просто так не выдаються.
Знаниями обладает только узкий круг посвещенных :shock:

Но я конечно ржу.
Купить две квартиры перед глобальными кризисами в стране, это надо уметь.
Это конечно мы еще про 2008 год ничего не знаем.
Там думаю было не хуже :lol:

Ржу, но в то же время хочу купить в Виннице новострой на начальной стадии(если там даже коробок не выгнали, то это 20-25% готовности примерно). Лучше раздайте деньги нуждающимся, если так хочется их куда-то деть
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:38

  Damien написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:А что у него за квартирка?


Такие тайны просто так не выдаються.
Знаниями обладает только узкий круг посвещенных :shock:

Но я конечно ржу.
Купить две квартиры перед глобальными кризисами в стране, это надо уметь.
Это конечно мы еще про 2008 год ничего не знаем.
Там думаю было не хуже :lol:

Ржу, но в то же время хочу купить в Виннице новострой на начальной стадии(если там даже коробок не выгнали, то это 20-25% готовности примерно). Лучше раздайте деньги нуждающимся, если так хочется их куда-то деть


Я уточнил далее, читайте внимательней, дом уже практически готов.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:56

Не могу найти то сообщение, где писалось о степени готовности, но по памяти там было "почти достроен", что для меня прозвучало как "коробок почти готов", что в свою очередь практически гарантирует заморозку на годы(если не навсегда).
Ну ок, грузите бабло, везите в Украину. Все ж лучше, чем гансам там оставить
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:13

  Damien написав:Не могу найти то сообщение, где писалось о степени готовности, но по памяти там было "почти достроен", что для меня прозвучало как "коробок почти готов", что в свою очередь практически гарантирует заморозку на годы(если не навсегда).
Ну ок, грузите бабло, везите в Украину. Все ж лучше, чем гансам там оставить


Не знаю что для вас прозвучало, дом почти достроен, надежный застройщик, оцениваю на сегодняшний день уровень риска прийнятный.
По городу 3-4 стройки у застройшика, работают, дома строяться.

Господа, вопрос по подземному гаражу.
Не будет слышно выхлопных газов в доме ?
У кого то есть опыт ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д? ЗЫ- модер, опять меня в Бан отправишь?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 02:24

  Хомякоид написав:
  Damien написав:Не могу найти то сообщение, где писалось о степени готовности, но по памяти там было "почти достроен", что для меня прозвучало как "коробок почти готов", что в свою очередь практически гарантирует заморозку на годы(если не навсегда).
Ну ок, грузите бабло, везите в Украину. Все ж лучше, чем гансам там оставить


Не знаю что для вас прозвучало, дом почти достроен, надежный застройщик, оцениваю на сегодняшний день уровень риска прийнятный.
По городу 3-4 стройки у застройшика, работают, дома строяться.

Господа, вопрос по подземному гаражу.
Не будет слышно выхлопных газов в доме ?
У кого то есть опыт ?


На ветке про аренду, Влад выложил фото что стало с его объектами в Харькове.
Намек более чем прозрачный.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:11

  rjkz написав:
  Хомякоид написав:
  Damien написав:Не могу найти то сообщение, где писалось о степени готовности, но по памяти там было "почти достроен", что для меня прозвучало как "коробок почти готов", что в свою очередь практически гарантирует заморозку на годы(если не навсегда).
Ну ок, грузите бабло, везите в Украину. Все ж лучше, чем гансам там оставить


Не знаю что для вас прозвучало, дом почти достроен, надежный застройщик, оцениваю на сегодняшний день уровень риска прийнятный.
По городу 3-4 стройки у застройшика, работают, дома строяться.

Господа, вопрос по подземному гаражу.
Не будет слышно выхлопных газов в доме ?
У кого то есть опыт ?


На ветке про аренду, Влад выложил фото что стало с его объектами в Харькове.
Намек более чем прозрачный.


Где Харьков а где Винница.
Я все таки верю что орков остановят.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:18

  GADFLY написав:все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д? ЗЫ- модер, опять меня в Бан отправишь?


Всем уже все ясно, недвига рухнет в пол.

Некоторые писали раньше, пробовали анализировать.
Но здесь приветствовались другие истории - типа вкинул в котлован 50 штук, выхватил через год 80.
Теперь будет наоброт, кто уже вкинул в котлован 50 штук, выхватит на выходе кусок забора. :lol:

Аренда будет за комуналь или 100 дол.+комуналь
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:48

  Хомякоид написав:
  GADFLY написав:все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д? ЗЫ- модер, опять меня в Бан отправишь?


Всем уже все ясно, недвига рухнет в пол.

Некоторые писали раньше, пробовали анализировать.
Но здесь приветствовались другие истории - типа вкинул в котлован 50 штук, выхватил через год 80.
Теперь будет наоброт, кто уже вкинул в котлован 50 штук, выхватит на выходе кусок забора. :lol:

Аренда будет за комуналь или 100 дол.+комуналь


Продажа досок и гвоздей рулит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:49

  Хомякоид написав:
  GADFLY написав:все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д? ЗЫ- модер, опять меня в Бан отправишь?


Всем уже все ясно, недвига рухнет в пол.

Некоторые писали раньше, пробовали анализировать.
Но здесь приветствовались другие истории - типа вкинул в котлован 50 штук, выхватил через год 80.
Теперь будет наоброт, кто уже вкинул в котлован 50 штук, выхватит на выходе кусок забора. :lol:

Аренда будет за комуналь или 100 дол.+комуналь

Чим нижче ціна нерухомості - тим більше її окупаємість орендою)
cherchiltank
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