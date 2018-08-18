

В Ірпені можуть викупити 400 квартир для тих, хто втратив житло



Для власників, які повністю втратили житло планують викуповувати квартири у забудовників



В Ірпінській ОТГ зруйновано 1500 квартир і 2000 приватних будинків розбити частково або повністю. Які перспективи відновлення житла в Ірпені? Редакція «Сайту Ірпеня» поспілкувалися з радником міського голови Андрієм Літвиновим.



Часто люди запитують, що робити якщо є один чи два прильоти у багатоквартирний будинок. Якщо, наприклад, розбито дах, а більша частина квартир ціла, а у таких будинках не підключають комунікації.



- Ми розділяємо всі пошкодження на три категорії. Перша, коли ударною хвилею вибило вікна-двері і посікло дах або фасад. Без прямого потрапляння в будинок. З цим типом найпростіше. Тут методика наступна. Комісія оцінки пошкодження робить обстеження і акт. На основі акту працюють кошторисники. Вони підраховують площу вікон, двері, листи даху. Далі цю передаємо на область пакетом по кожному будинку приватному чи багатоквартирному.



Область буде на це виділяти коштувати?



- Йдеться про те, що область буде замовляти ці роботи. На всі населені пункти, які постраждали уже виділено перші 400 млн. гривень. На сьогодні від Ірпінської ОТГми вже подали документи на більше ніж 300 будинків. На суму понад 200 млн. гривень.



Третя категорія, це зруйноване житло. Тут працюють відповідні комісії інженерів з ліцензією, які оцінюють стан руйнування. Якщо вони встановлюють, що будівля ремонту не підлягає, дають висновок: треба зносити. Для цієї категорії власників, які повністю втратили житло планують викуповувати квартири у забудовників з числа непроданих, а також будівництво ЖК на території «Ластівки».



Скільки є непроданих квартир в Ірпені?



- Ми говоримо цифру в 400 квартир.



Який принцип заміни по площі?



- Принцип один до одного. Було 50 метрів, то і отримають +-50 метрів.



Буде напрацьована черга, на зразок квартирного обліку, конкретно для людей, які втратили житло внаслідок війни з рашистами. У цій черзі пріоритет матимуть військові, ТРО та їх сім’ї, багатодітні родини, пенсіонери, соціальна сфера, тощо. Відповідно до цієї черги мешканці отримуватимуть квартири у власність.