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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 тра, 2022 06:18
GADFLY написав:
все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д?
Всем уже все ясно, недвига рухнет в пол.
Некоторые писали раньше, пробовали анализировать.
Но здесь приветствовались другие истории - типа вкинул в котлован 50 штук, выхватил через год 80.
Теперь будет наоброт, кто уже вкинул в котлован 50 штук, выхватит на выходе кусок забора.
Аренда будет за комуналь или 100 дол.+комуналь
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:48
Хомякоид написав: GADFLY написав:
все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д?
Всем уже все ясно, недвига рухнет в пол.
Некоторые писали раньше, пробовали анализировать.
Но здесь приветствовались другие истории - типа вкинул в котлован 50 штук, выхватил через год 80.
Теперь будет наоброт, кто уже вкинул в котлован 50 штук, выхватит на выходе кусок забора.
Аренда будет за комуналь или 100 дол.+комуналь
Продажа досок и гвоздей рулит.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:49
Хомякоид написав: GADFLY написав:
все? Прозрение настало? Или все еще стадия отрицания? а как же план Маршалла и т.д?
Всем уже все ясно, недвига рухнет в пол.
Некоторые писали раньше, пробовали анализировать.
Но здесь приветствовались другие истории - типа вкинул в котлован 50 штук, выхватил через год 80.
Теперь будет наоброт, кто уже вкинул в котлован 50 штук, выхватит на выходе кусок забора.
Аренда будет за комуналь или 100 дол.+комуналь
Чим нижче ціна нерухомості - тим більше її окупаємість орендою)
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:15
В Ірпені можуть викупити 400 квартир для тих, хто втратив житло
Для власників, які повністю втратили житло планують викуповувати квартири у забудовників
В Ірпінській ОТГ зруйновано 1500 квартир і 2000 приватних будинків розбити частково або повністю. Які перспективи відновлення житла в Ірпені? Редакція «Сайту Ірпеня» поспілкувалися з радником міського голови Андрієм Літвиновим.
Часто люди запитують, що робити якщо є один чи два прильоти у багатоквартирний будинок. Якщо, наприклад, розбито дах, а більша частина квартир ціла, а у таких будинках не підключають комунікації.
- Ми розділяємо всі пошкодження на три категорії. Перша, коли ударною хвилею вибило вікна-двері і посікло дах або фасад. Без прямого потрапляння в будинок. З цим типом найпростіше. Тут методика наступна. Комісія оцінки пошкодження робить обстеження і акт. На основі акту працюють кошторисники. Вони підраховують площу вікон, двері, листи даху. Далі цю передаємо на область пакетом по кожному будинку приватному чи багатоквартирному.
Область буде на це виділяти коштувати?
- Йдеться про те, що область буде замовляти ці роботи. На всі населені пункти, які постраждали уже виділено перші 400 млн. гривень. На сьогодні від Ірпінської ОТГми вже подали документи на більше ніж 300 будинків. На суму понад 200 млн. гривень.
Третя категорія, це зруйноване житло. Тут працюють відповідні комісії інженерів з ліцензією, які оцінюють стан руйнування. Якщо вони встановлюють, що будівля ремонту не підлягає, дають висновок: треба зносити. Для цієї категорії власників, які повністю втратили житло планують викуповувати квартири у забудовників з числа непроданих, а також будівництво ЖК на території «Ластівки».
Скільки є непроданих квартир в Ірпені?
- Ми говоримо цифру в 400 квартир.
Який принцип заміни по площі?
- Принцип один до одного. Було 50 метрів, то і отримають +-50 метрів.
Буде напрацьована черга, на зразок квартирного обліку, конкретно для людей, які втратили житло внаслідок війни з рашистами. У цій черзі пріоритет матимуть військові, ТРО та їх сім’ї, багатодітні родини, пенсіонери, соціальна сфера, тощо. Відповідно до цієї черги мешканці отримуватимуть квартири у власність.
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vitaliian
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:38
cherchiltank написав:
Чим нижче ціна нерухомості - тим більше її окупаємість орендою)
А я ось подумав - чим ничже ціна нерухомості тим швидче відновиться економіка. Як по житловій нерухомості так і по комерційній.
Якщо раніше депоставки були 20+ %, а зараз 10- та з більшими податками, то чому зростання терміну окупності не є органічним наслідком хоча б війни, якщо не економічних змін?
На Бесарабці зачинилась "Редкая птица" - гарний заклад с дуже коштовним ремонтом. Мені здається, що зачинилась тому що власник приміщення не пішов на зустріч рестораторам. Теперь він шукає нових орендарів (та сплачує комуналку), а ресторатори придбали новий досвід (та поховали купу грошей). Якби нерухомість була б більш доступною, то цей заклад міг би працювати у своєму приміщенні (а якщо це була б іпотека, то ще й не платив би внески у цей час).
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striped
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:49
vitaliian
Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
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antey1969
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:04
striped написав:
А я ось подумав - чим ничже ціна нерухомості тим швидче відновиться економіка. Як по житловій нерухомості так і по комерційній.
Так. Ціна житлової нерухомості це ціна робочої сили (за одну роботу у Мюнхені та Жмерінці платня різна). При кризі нерухомість падає, робочому можна платити менше, продавати продукцію дешевше.
З комерційною і так зрозуміло. Менші затрати це конкурентна перевага.
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Vlad442
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:11
striped написав:
Якби нерухомість була б більш доступною, то цей заклад міг би працювати у своєму приміщенні (а якщо це була б іпотека, то ще й не платив би внески у цей час).
странная логика, недвижимость сама себе цену не назначает, правильнее говорить если бы владельцы "не были такими жадными" (или мягче "были уступчивее"). Но всё равно палка в 2х концах, возможно он купил это помещение за 1 млн уе почему он должен сдать его в аренду за 3 копейки. Вы бы дали милион гривен в долг под 1% годовых? Но кто то должен сделать дорогостоящие ресурсы доступными, чтобы всем было хорошо.
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vitaliian
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:20
antey1969 написав:vitaliian
Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.
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vitaliian
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:30
vitaliian написав: striped написав:
Якби нерухомість була б більш доступною, то цей заклад міг би працювати у своєму приміщенні (а якщо це була б іпотека, то ще й не платив би внески у цей час).
странная логика, недвижимость сама себе цену не назначает, правильнее говорить если бы владельцы "не были такими жадными" (или мягче "были уступчивее"). Но всё равно палка в 2х концах, возможно он купил это помещение за 1 млн уе почему он должен сдать его в аренду за 3 копейки. Вы бы дали милион гривен в долг под 1% годовых? Но кто то должен сделать дорогостоящие ресурсы доступными, чтобы всем было хорошо.
Про "странную логику" мы уже не раз обсуждали. Именно для того чтобы не было спекуляций "а чего я должен?" я и привел динамику ставки депозитов. Бетонофилы одно время очень любили рассказывать как они зарабатывают и на аренде и на росте цены актива. Потому сейчас они имеют отличную возможность продолжить подобную практику страуса и ждать и переселенцев которые все скупят и западных инвесторов из Израиля, выкупающих воздух стояками.
Человек, купивший помещение за млн, может и за комуналку его сдать, потому что у него нет сейчас денег ее платить. А может и не сдать, потому что ему некогда этим заниматься потому что ему кэш прямо сейчас заносят. Жизнь - она разная.
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striped
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