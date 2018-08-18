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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:57
striped написав:
Человек, купивший помещение за млн, может и за комуналку его сдать, потому что у него нет сейчас денег ее платить. А может и не сдать, потому что ему некогда этим заниматься потому что ему кэш прямо сейчас заносят. Жизнь - она разная
я о другом. Любая цена чем то обоснована. Просто так надуть или сдуть её - слишком примитивное понимание как работает экономика. На краткосроке возможно что угодно, потом включается калькулятор и оказывается сдавать за комуналку на языке цифр означает подарить ремонт квартирантам. Может лучше подарить им деньги, чтобы потом не заморачиваться ценой на стройматериалы и где искать строителей.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 23 тра, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:57
vitaliian написав: antey1969 написав:vitaliian
Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.
Как говорит Арестович... "я скептик, поверю, когда гаубицы начнут стрелять"
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Додано: Пон 23 тра, 2022 11:51
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