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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:57
striped написав:
Человек, купивший помещение за млн, может и за комуналку его сдать, потому что у него нет сейчас денег ее платить. А может и не сдать, потому что ему некогда этим заниматься потому что ему кэш прямо сейчас заносят. Жизнь - она разная
я о другом. Любая цена чем то обоснована. Просто так надуть или сдуть её - слишком примитивное понимание как работает экономика. На краткосроке возможно что угодно, потом включается калькулятор и оказывается сдавать за комуналку на языке цифр означает подарить ремонт квартирантам. Может лучше подарить им деньги, чтобы потом не заморачиваться ценой на стройматериалы и где искать строителей.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 23 тра, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:57
vitaliian написав: antey1969 написав:vitaliian
Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.
Как говорит Арестович... "я скептик, поверю, когда гаубицы начнут стрелять"
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Додано: Пон 23 тра, 2022 11:51
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:29
vitaliian написав:
В Ірпені можуть викупити 400 квартир для тих, хто втратив житло
Для власників, які повністю втратили житло планують викуповувати квартири у забудовників
В Ірпінській ОТГ зруйновано 1500 квартир і 2000 приватних будинків розбити частково або повністю. Які перспективи відновлення житла в Ірпені? Редакція «Сайту Ірпеня» поспілкувалися з радником міського голови Андрієм Літвиновим.
Часто люди запитують, що робити якщо є один чи два прильоти у багатоквартирний будинок. Якщо, наприклад, розбито дах, а більша частина квартир ціла, а у таких будинках не підключають комунікації.
- Ми розділяємо всі пошкодження на три категорії. Перша, коли ударною хвилею вибило вікна-двері і посікло дах або фасад. Без прямого потрапляння в будинок. З цим типом найпростіше. Тут методика наступна. Комісія оцінки пошкодження робить обстеження і акт. На основі акту працюють кошторисники. Вони підраховують площу вікон, двері, листи даху. Далі цю передаємо на область пакетом по кожному будинку приватному чи багатоквартирному.
Область буде на це виділяти коштувати?
- Йдеться про те, що область буде замовляти ці роботи. На всі населені пункти, які постраждали уже виділено перші 400 млн. гривень. На сьогодні від Ірпінської ОТГми вже подали документи на більше ніж 300 будинків. На суму понад 200 млн. гривень.
Третя категорія, це зруйноване житло. Тут працюють відповідні комісії інженерів з ліцензією, які оцінюють стан руйнування. Якщо вони встановлюють, що будівля ремонту не підлягає, дають висновок: треба зносити. Для цієї категорії власників, які повністю втратили житло планують викуповувати квартири у забудовників з числа непроданих, а також будівництво ЖК на території «Ластівки».
Скільки є непроданих квартир в Ірпені?
- Ми говоримо цифру в 400 квартир.
Який принцип заміни по площі?
- Принцип один до одного. Було 50 метрів, то і отримають +-50 метрів.
Буде напрацьована черга, на зразок квартирного обліку, конкретно для людей, які втратили житло внаслідок війни з рашистами. У цій черзі пріоритет матимуть військові, ТРО та їх сім’ї, багатодітні родини, пенсіонери, соціальна сфера, тощо. Відповідно до цієї черги мешканці отримуватимуть квартири у власність.
Поскольку во многих городах( а в Ирпене в особенности) мэры имеют прямое отношение к застройщикам, то нельзя допускать такой ситуации, когда жилье будет выкупаться государством у них же.
А то так дойдет до гипотетической ситуации, что руководство города прямо заинтересовано в как можно больших разрушениях города при наступлении противника.
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Damien
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:32
Damien написав:
Поскольку во многих городах( а в Ирпене в особенности) мэры имеют прямое отношение к застройщикам, то нельзя допускать такой ситуации, когда жилье будет выкупаться государством у них же.
А то так дойдет до гипотетической ситуации, что руководство города прямо заинтересовано в как можно больших разрушениях города при наступлении противника.
Теперь то понятно, почему дальше Ирпеня не пустили, и месяц их в Ирпене душили
Ну Маркушин, ну гений, такая многоходовочка, и только второй гений Damien
понял ее.
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alfredhaos
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:57
alfredhaos , с юмором у Вас проблемы.
Никто Маркушина не обвиняет, но прецедент, когда чем больше разрушения города, тем больше миллионов заработает мэр, создавать нельзя.
Есть разрушения - выделили в городе участок под застройку, наняли для строительства фирму из другого региона(не связанную с властями города) и пусть строят. И за каждую копейку отчитываются
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Damien
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Додано: Пон 23 тра, 2022 13:05
vitaliian написав: striped написав:
Человек, купивший помещение за млн, может и за комуналку его сдать, потому что у него нет сейчас денег ее платить. А может и не сдать, потому что ему некогда этим заниматься потому что ему кэш прямо сейчас заносят. Жизнь - она разная
я о другом. Любая цена чем то обоснована. Просто так надуть или сдуть её - слишком примитивное понимание как работает экономика. На краткосроке возможно что угодно, потом включается калькулятор и оказывается сдавать за комуналку на языке цифр означает подарить ремонт квартирантам. Может лучше подарить им деньги, чтобы потом не заморачиваться ценой на стройматериалы и где искать строителей.
Іноді має сенс здати за комуналку - це продаж ремонту у розстрочку, тому що інакше комуналку потрібно платити самому живими грошами зараз, а у ремонт вкладаться коли будуть менш скрутні часи. Та і в соціальному плані в цьому є сенс. Житло не повинно стояти пустим, коли воно потрібно людям.
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Vlad442
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