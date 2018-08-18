Додано: Пон 23 тра, 2022 14:50

Damien написав: Никто Маркушина не обвиняет, но прецедент, когда чем больше разрушения города, тем больше миллионов заработает мэр, создавать нельзя.

Есть разрушения - выделили в городе участок под застройку, наняли для строительства фирму из другого региона(не связанную с властями города) и пусть строят. И за каждую копейку отчитываются Никто Маркушина не обвиняет, но прецедент, когда чем больше разрушения города, тем больше миллионов заработает мэр, создавать нельзя.Есть разрушения - выделили в городе участок под застройку, наняли для строительства фирму из другого региона(не связанную с властями города) и пусть строят. И за каждую копейку отчитываются

у меня есть друг, местный застройщик, который никакого отношения к Маркушину не имеет. Да здесь все друг друга знают, специфика маленького городка.Если Маркушин украдёт хоть яблоко с чужой яблони, перед мэрией развернут палаточный городок пикетчиков. Здесь это бизнес, блокируете кому то стройку, обвешиваете стройку плакатами о незаконной вырубке леса, потом застройщик выплачивает некую сумму "решалам", пикетчикам раздают по 200 долларов и они расходятся. Через это все стройки прошли. С укравшего яблоко мэра можно струсить намного больше. Он не настолько идиот чтобы яблоко чужое взять.Застройщики и власть друг друга знают, все городские мероприятия спонсируют застройщики. С кем то больше дружат, с кем то меньше. Ровно как и в детском саду, не все одинаково дружат. Но это не повод приглашать застройщиков с других областей и не выкупать уже готовые квартиры. После такого демарша Маркушин 5 копеек на день города от них не получит. И кто в этой ситуации выиграет? Например Синергия за свои деньги школу городу строит. Если её прокинуть в каком то проекте как вы думаете получит Ирпень школу? дулю а не школу.