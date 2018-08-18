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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9877987898799880

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 213
1. Не вище 900
25%
54
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:03

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:vitaliian
Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.

ты уже своей сракой (Ирпенем) достал. Хватит уже всячески пытаться поддерживать то, что все равно упало вместе со всем и надолго. Угомонись уже. Твои доводы не выдерживают никакой критики.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:ты уже своей сракой (Ирпенем)




Але падати буде. Разом з Києвом.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:38

всех кого я достал, большое спасибо что читали, добавили меня дружненько в чс и забыли. Накуя вы меня читаете? Нравится когда вас достают? С головками не в порядке? Помочь найти форум мазохистов? Ваши манипуляции кого я достал мне ниже спины, хоть убейтесь об стену мне на ваше мнение пофиг.
  roberto dark написав:P.S. К чему только тут КРЖН ???
А вы тут на ветке к чему? пишите про свой израиль уже несколько веток для вас создали о том где жить хорошо. Но чёто тянет вас на ту где плохо :D
vitaliian
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