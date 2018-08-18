|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:03
vitaliian написав: antey1969 написав:vitaliian
Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.
ты уже своей сракой (Ирпенем) достал. Хватит уже всячески пытаться поддерживать то, что все равно упало вместе со всем и надолго. Угомонись уже. Твои доводы не выдерживают никакой критики.
-
GADFLY
-
2
-
- Повідомлень: 4360
- З нами з: 05.09.06
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:12
GADFLY написав:
ты уже своей сракой (Ирпенем)
Але падати буде. Разом з Києвом.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 1810 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:38
всех кого я достал, большое спасибо что читали, добавили меня дружненько в чс и забыли. Накуя вы меня читаете? Нравится когда вас достают? С головками не в порядке? Помочь найти форум мазохистов? Ваши манипуляции кого я достал мне ниже спины, хоть убейтесь об стену мне на ваше мнение пофиг.
roberto dark написав:
P.S. К чему только тут КРЖН ???
А вы тут на ветке к чему? пишите про свой израиль уже несколько веток для вас создали о том где жить хорошо. Но чёто тянет вас на ту где плохо
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13150
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2017 раз.
- Подякували: 2857 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22250
|6743735
|
Пон 23 тра, 2022 19:33
rjkz
|
|1008
|2162755
|
|
|16
|34629
|
|