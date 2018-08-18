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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:20
vitaliian написав: striped написав:
Якби нерухомість була б більш доступною, то цей заклад міг би працювати у своєму приміщенні (а якщо це була б іпотека, то ще й не платив би внески у цей час).
странная логика, недвижимость сама себе цену не назначает, правильнее говорить если бы владельцы "не были такими жадными" (или мягче "были уступчивее"). Но всё равно палка в 2х концах, возможно он купил это помещение за 1 млн уе почему он должен сдать его в аренду за 3 копейки. Вы бы дали милион гривен в долг под 1% годовых? Но кто то должен сделать дорогостоящие ресурсы доступными, чтобы всем было хорошо.
Кто кому что должен?
Есть рыночные взаимоотношения.
В том числе и на рынке капитала.
Есть ставка ФЕДа, которая уже подпрыгнула и будет подпрыгивать дальше.
Вам дать под 1% годовых в гривне финансирование?
С арендой так сейчас и происходит.
Те чистильщики обуви, которые влошились в арендный бизнес в последние 4 года, помимо удешевления объекта, имеют доходность ниже учетной ставки ФЕДа, выставляя аренду по упавщим в гривне прайсам, делая вид, что не существует амортизации (иначе валидол надо стаканами глущить).
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:23
vitaliian написав: antey1969 написав:vitaliian
Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.
а почему на Канаде только остананвливаться?
Все-ж были в Ирпене и Джонсон и ...да все!
Давайте уж, продолжайте. Весь мир будет отстравать Ирпень!
Не зря-ж они туда все приезжали. Только для этого.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:27
vitaliian написав: striped написав:
Человек, купивший помещение за млн, может и за комуналку его сдать, потому что у него нет сейчас денег ее платить. А может и не сдать, потому что ему некогда этим заниматься потому что ему кэш прямо сейчас заносят. Жизнь - она разная
я о другом. Любая цена чем то обоснована. Просто так надуть или сдуть её - слишком примитивное понимание как работает экономика. На краткосроке возможно что угодно, потом включается калькулятор и оказывается сдавать за комуналку на языке цифр означает подарить ремонт квартирантам. Может лучше подарить им деньги, чтобы потом не заморачиваться ценой на стройматериалы и где искать строителей.
Вот именно поэтому, выгодней или не сдавать или, как я, предложить арендаторам, которые выехали, оплачивать комуналь на время отсутствия.
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