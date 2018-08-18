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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:20
vitaliian написав: striped написав:
Якби нерухомість була б більш доступною, то цей заклад міг би працювати у своєму приміщенні (а якщо це була б іпотека, то ще й не платив би внески у цей час).
странная логика, недвижимость сама себе цену не назначает, правильнее говорить если бы владельцы "не были такими жадными" (или мягче "были уступчивее"). Но всё равно палка в 2х концах, возможно он купил это помещение за 1 млн уе почему он должен сдать его в аренду за 3 копейки. Вы бы дали милион гривен в долг под 1% годовых? Но кто то должен сделать дорогостоящие ресурсы доступными, чтобы всем было хорошо.
Кто кому что должен?
Есть рыночные взаимоотношения.
В том числе и на рынке капитала.
Есть ставка ФЕДа, которая уже подпрыгнула и будет подпрыгивать дальше.
Вам дать под 1% годовых в гривне финансирование?
С арендой так сейчас и происходит.
Те чистильщики обуви, которые влошились в арендный бизнес в последние 4 года, помимо удешевления объекта, имеют доходность ниже учетной ставки ФЕДа, выставляя аренду по упавщим в гривне прайсам, делая вид, что не существует амортизации (иначе валидол надо стаканами глущить).
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:23
vitaliian написав: antey1969 написав:vitaliian
Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.
а почему на Канаде только остананвливаться?
Все-ж были в Ирпене и Джонсон и ...да все!
Давайте уж, продолжайте. Весь мир будет отстравать Ирпень!
Не зря-ж они туда все приезжали. Только для этого.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:27
vitaliian написав: striped написав:
Человек, купивший помещение за млн, может и за комуналку его сдать, потому что у него нет сейчас денег ее платить. А может и не сдать, потому что ему некогда этим заниматься потому что ему кэш прямо сейчас заносят. Жизнь - она разная
я о другом. Любая цена чем то обоснована. Просто так надуть или сдуть её - слишком примитивное понимание как работает экономика. На краткосроке возможно что угодно, потом включается калькулятор и оказывается сдавать за комуналку на языке цифр означает подарить ремонт квартирантам. Может лучше подарить им деньги, чтобы потом не заморачиваться ценой на стройматериалы и где искать строителей.
Вот именно поэтому, выгодней или не сдавать или, как я, предложить арендаторам, которые выехали, оплачивать комуналь на время отсутствия.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 22:49
rjkz написав:
Не зря-ж они туда все приезжали. Только для этого.
ваша версия зачем они приезжали? дай угадаю, у них нет интернета и фото из Ирпеня недоступны, надо было лично лететь до Польши потом 6 часов трястись поездом, чтобы увидеть Ирпень. Или может здесь какой-то крутой саммит проходил, Давос-2, столько политиков понаехало. А может они ирпенчан к себе в эмиграцию зазывали?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 23:20
vitaliian написав:
ваша версия зачем они приезжали?
rjkz написав:
Не зря-ж они туда все приезжали. Только для этого.
дай угадаю, у них нет интернета и фото из Ирпеня недоступны, надо было лично лететь до Польши потом 6 часов трястись поездом, чтобы увидеть Ирпень. Или может здесь какой-то крутой саммит проходил, Давос-2, столько политиков понаехало. А может они ирпенчан к себе в эмиграцию зазывали?
Буча/Ирпень - это наш вариант комнаты страха, куда возят экскурсии иностранцев. Не совсем бесплатно, после посещения "аттракциона"(не совсем уместно слово, но зато правдиво), под впечатлением увиденного, среди иностранцев хорошим тоном считается дать денег/оружия, выразить озабоченность скотским поведением рашки и пообещать порцию санкций
Востаннє редагувалось Damien
в Пон 23 тра, 2022 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 23:22
Не, ну збс конечно, для Бучи и Ирпиня. А что остальным делать? Мариупольцам, например. Десятки уничтоженных городов
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Додано: Пон 23 тра, 2022 23:23
rjkz написав:
Те чистильщики обуви, которые влошились в арендный бизнес в последние 4 года, помимо удешевления объекта, имеют доходность ниже учетной ставки ФЕДа, выставляя аренду по упавщим в гривне прайсам, делая вид, что не существует амортизации (иначе валидол надо стаканами глущить).
Первак нужно глушить! Первый подтвердит.
ПС Про амортизацию.
Ведро нормальной краски = цена месячной аренды в эконом сегменте
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