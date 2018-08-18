|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 тра, 2022 08:29
rjkz написав:
Вы в своем уме?
это вы не в своём. Если коротко. Диалоги с вами заканчиваю.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13153
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2017 раз.
- Подякували: 2857 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22251
|6745659
|
|
|1008
|2162779
|
|
|16
|34629
|