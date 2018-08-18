Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Якби нерухомість була б більш доступною, то цей заклад міг би працювати у своєму приміщенні (а якщо це була б іпотека, то ще й не платив би внески у цей час).
странная логика, недвижимость сама себе цену не назначает, правильнее говорить если бы владельцы "не были такими жадными" (или мягче "были уступчивее"). Но всё равно палка в 2х концах, возможно он купил это помещение за 1 млн уе почему он должен сдать его в аренду за 3 копейки. Вы бы дали милион гривен в долг под 1% годовых? Но кто то должен сделать дорогостоящие ресурсы доступными, чтобы всем было хорошо.
Кто кому что должен? Есть рыночные взаимоотношения. В том числе и на рынке капитала. Есть ставка ФЕДа, которая уже подпрыгнула и будет подпрыгивать дальше. Вам дать под 1% годовых в гривне финансирование? С арендой так сейчас и происходит. Те чистильщики обуви, которые влошились в арендный бизнес в последние 4 года, помимо удешевления объекта, имеют доходность ниже учетной ставки ФЕДа, выставляя аренду по упавщим в гривне прайсам, делая вид, что не существует амортизации (иначе валидол надо стаканами глущить).
antey1969 написав:vitaliian Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.
а почему на Канаде только остананвливаться? Все-ж были в Ирпене и Джонсон и ...да все! Давайте уж, продолжайте. Весь мир будет отстравать Ирпень! Не зря-ж они туда все приезжали. Только для этого.
striped написав:Человек, купивший помещение за млн, может и за комуналку его сдать, потому что у него нет сейчас денег ее платить. А может и не сдать, потому что ему некогда этим заниматься потому что ему кэш прямо сейчас заносят. Жизнь - она разная
я о другом. Любая цена чем то обоснована. Просто так надуть или сдуть её - слишком примитивное понимание как работает экономика. На краткосроке возможно что угодно, потом включается калькулятор и оказывается сдавать за комуналку на языке цифр означает подарить ремонт квартирантам. Может лучше подарить им деньги, чтобы потом не заморачиваться ценой на стройматериалы и где искать строителей.
Вот именно поэтому, выгодней или не сдавать или, как я, предложить арендаторам, которые выехали, оплачивать комуналь на время отсутствия.
Ну раз заговорили про отстройку Ирпеня. А кто-то вообще видит/видел какое-то реальное движение со строительством чего-то (не вагончиков) для пострадавших?
Я на выходных был в центре - та плиточка, которую я заметил еще неделю назад - все так же сиротливо стоит, прогресса и движения вокруг не видно. Но на КПИ какая-то суета наблюдается - видно по Победе будут ехать в ОП ирпеньские туристы и нужно кличку показать что он мэр ого-го!
rjkz написав:Вот именно поэтому, выгодней или не сдавать или, как я, предложить арендаторам, которые выехали, оплачивать комуналь на время отсутствия.
Коли птиця не летить, вона падає. То це хибний підхід. Треба активно працювати зі своїм активом, замість позиції страусу. Треба довести орендарям, що але платити, якщо є можливість, але прибирати речі, та дати спробувати іншім. Комунальні для Вас це не велика проблема - можна ризикнути. Треба думати про соціальну функцію житла - жити в ньому тим, кому це потрібно, а не прибирати його з ринку. Краще віддати біженцям з Маріуполю за комуналку, ніж зберігати речі "біженців", які насправді не потребують Вашої допомоги.