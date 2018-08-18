Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав:Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии ), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".
Сейчас в Украине ей могут только предложить за 12 гривен в час убирать в гостиннице..
striped написав:Ну раз заговорили про отстройку Ирпеня. А кто-то вообще видит/видел какое-то реальное движение со строительством чего-то (не вагончиков) для пострадавших?
Я на выходных был в центре - та плиточка, которую я заметил еще неделю назад - все так же сиротливо стоит, прогресса и движения вокруг не видно. Но на КПИ какая-то суета наблюдается - видно по Победе будут ехать в ОП ирпеньские туристы и нужно кличку показать что он мэр ого-го!
Да, последние несколько дней наблюдаю суету на одной стройке. Иногда слышно шум перфоратора, видно, как рабочий шастал по этажам, какая-то черная тойота подъехала, вышел водитель, зашел на стройку... вобщем, небольшой движ есть. Думаю, что выполняют какие-то работы потихоньку, но массовки там нет, кран не работает.