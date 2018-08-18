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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9878987998809881

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 214
1. Не вище 900
26%
55
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 05:32

Хоть какая-то инфо по реальным сделкам есть ?
Складываеться мнение что никто на КРН ничего не покупает.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии ), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".

Сейчас в Украине ей могут только предложить за 12 гривен в час убирать в гостиннице..
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:55

Славутич демпингует. Раньше была цена 83К (2,7к/м). Уже 61К (2К/м, -27%). Активно движется к моим 1,5К/м.
https://flatfy.ua/uk/search?geo_id=1&pa ... _id=115506

Это пока больше похоже на исключение, но приятно видеть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:25

  striped написав:Ну раз заговорили про отстройку Ирпеня. А кто-то вообще видит/видел какое-то реальное движение со строительством чего-то (не вагончиков) для пострадавших?

Я на выходных был в центре - та плиточка, которую я заметил еще неделю назад - все так же сиротливо стоит, прогресса и движения вокруг не видно. Но на КПИ какая-то суета наблюдается - видно по Победе будут ехать в ОП ирпеньские туристы и нужно кличку показать что он мэр ого-го!


Да, последние несколько дней наблюдаю суету на одной стройке. Иногда слышно шум перфоратора, видно, как рабочий шастал по этажам, какая-то черная тойота подъехала, вышел водитель, зашел на стройку... вобщем, небольшой движ есть. Думаю, что выполняют какие-то работы потихоньку, но массовки там нет, кран не работает.
fler
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