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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9877987898799880

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 214
1. Не вище 900
26%
55
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:23

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:vitaliian
Можуть, это да. Но мочь и сделать - это две большие разницы.
в Ирпене погорельцы получат новое жильё быстрее любого другого города, я лично знаю руководителей города, кое кто даже живёт в моём жк. Это будут иностранные вливания, в частности канадские. Думаете премьер Канады ради прогулки недавно в Ирпень приезжал? Мэр в одном из интервью прямо сказал что ждёт финансовую помощь от всех иностранных визитёров. У себя на родине такая помощь положительно повлияет на рейтинги, процесс взаимовыгодный, они ж не свои деньги отдают.


а почему на Канаде только остананвливаться?
Все-ж были в Ирпене и Джонсон и ...да все!
Давайте уж, продолжайте. Весь мир будет отстравать Ирпень!
Не зря-ж они туда все приезжали. Только для этого.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:27

  vitaliian написав:
  striped написав:Человек, купивший помещение за млн, может и за комуналку его сдать, потому что у него нет сейчас денег ее платить. А может и не сдать, потому что ему некогда этим заниматься потому что ему кэш прямо сейчас заносят. Жизнь - она разная
я о другом. Любая цена чем то обоснована. Просто так надуть или сдуть её - слишком примитивное понимание как работает экономика. На краткосроке возможно что угодно, потом включается калькулятор и оказывается сдавать за комуналку на языке цифр означает подарить ремонт квартирантам. Может лучше подарить им деньги, чтобы потом не заморачиваться ценой на стройматериалы и где искать строителей.


Вот именно поэтому, выгодней или не сдавать или, как я, предложить арендаторам, которые выехали, оплачивать комуналь на время отсутствия.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну раз заговорили про отстройку Ирпеня. А кто-то вообще видит/видел какое-то реальное движение со строительством чего-то (не вагончиков) для пострадавших?

Я на выходных был в центре - та плиточка, которую я заметил еще неделю назад - все так же сиротливо стоит, прогресса и движения вокруг не видно. Но на КПИ какая-то суета наблюдается - видно по Победе будут ехать в ОП ирпеньские туристы и нужно кличку показать что он мэр ого-го!
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 22:39

я, конечно, поражён гипотезой что все иностранные лидеры ездят в Ирпень/Бучу чтобы первыми влошить бабки в украинский бетон.

ну то таке.

просто пришла мысль - кому нужен будет наш бетон - если по прогнозам за бугром осядут 4-5 млн нашего работоспособного населения.

1) выезд такого числа работоспособного населения сам по себе будет серьёзным фактором, крайне негативно влияющим на экономику.
2) они постепенно вывалят свой украинский неразрушенный бетон на рынок

PS: да, для нас выделят деньги и отстроят разрушенное, но строить будут свои забугорные компании и деньги осядут за бугром, просто поменяют один забугорный карман на другой.

давайте вместо трёпа и ожидания манны - сделаем что-то дельное, например поможем медикам:

https://www.youtube.com/watch?v=iPCyER4 ... iyDruzenko
http://www.medbat.org.ua/uk/help1/

я Геннадия Друзенко давно слушаю в ютюбе, толковый чувак, выслал токо что ему денюжку.
Востаннє редагувалось baraka в Вів 24 тра, 2022 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Вот именно поэтому, выгодней или не сдавать или, как я, предложить арендаторам, которые выехали, оплачивать комуналь на время отсутствия.

Коли птиця не летить, вона падає. То це хибний підхід. Треба активно працювати зі своїм активом, замість позиції страусу. Треба довести орендарям, що але платити, якщо є можливість, але прибирати речі, та дати спробувати іншім. Комунальні для Вас це не велика проблема - можна ризикнути. Треба думати про соціальну функцію житла - жити в ньому тим, кому це потрібно, а не прибирати його з ринку.
Краще віддати біженцям з Маріуполю за комуналку, ніж зберігати речі "біженців", які насправді не потребують Вашої допомоги.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 05:32

Хоть какая-то инфо по реальным сделкам есть ?
Складываеться мнение что никто на КРН ничего не покупает.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 08:55

Славутич демпингует. Раньше была цена 83К (2,7к/м). Уже 61К (2К/м, -27%). Активно движется к моим 1,5К/м.
https://flatfy.ua/uk/search?geo_id=1&pa ... _id=115506

Это пока больше похоже на исключение, но приятно видеть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:25

  striped написав:Ну раз заговорили про отстройку Ирпеня. А кто-то вообще видит/видел какое-то реальное движение со строительством чего-то (не вагончиков) для пострадавших?

Я на выходных был в центре - та плиточка, которую я заметил еще неделю назад - все так же сиротливо стоит, прогресса и движения вокруг не видно. Но на КПИ какая-то суета наблюдается - видно по Победе будут ехать в ОП ирпеньские туристы и нужно кличку показать что он мэр ого-го!


Да, последние несколько дней наблюдаю суету на одной стройке. Иногда слышно шум перфоратора, видно, как рабочий шастал по этажам, какая-то черная тойота подъехала, вышел водитель, зашел на стройку... вобщем, небольшой движ есть. Думаю, что выполняют какие-то работы потихоньку, но массовки там нет, кран не работает.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Славутич демпингует. Раньше была цена 83К (2,7к/м). Уже 61К (2К/м, -27%). Активно движется к моим 1,5К/м.
https://flatfy.ua/uk/search?geo_id=1&pa ... _id=115506

Это пока больше похоже на исключение


на прорыв линий обороны
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:05

  Ромасик написав:Славутич демпингует. Раньше была цена 83К (2,7к/м). Уже 61К (2К/м, -27%). Активно движется к моим 1,5К/м.
https://flatfy.ua/uk/search?geo_id=1&pa ... _id=115506

Это пока больше похоже на исключение, но приятно видеть.

Ривьеру риверсайд по 2,2К не хотите? :lol:
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =391181142

линия обороны трещит со всех сторон
Ромасик
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