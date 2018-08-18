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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:42
Як буде по 60 тис доларів можна брати
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cherchiltank
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:59
А это не тот скандальный дом,где коммуналка супердорогая и стеклянные балконы,где нельзя хранить велосипед и сушить одежду???
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1973cc11
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Faceless, Ірина_, Модератор
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