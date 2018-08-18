|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:42
Як буде по 60 тис доларів можна брати
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 12:59
А это не тот скандальный дом,где коммуналка супердорогая и стеклянные балконы,где нельзя хранить велосипед и сушить одежду???
-
1973cc11
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 13.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:14
Трещит, но пока не в том месте. Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич
"
Так что цена +/- довоенная. Как и на большинство объектов за которыми наблюдаю. Рыбальский так вообще бодрячком - от 2500 за метр. Типа ничего не произошло и станция метро Судостроительная вместе с каналами не отодвинулись в светлое будущее лет на 5-7.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40505
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 4994 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:43
cherchiltank написав:
Як буде по 60 тис доларів можна брати
згода, нафиг славутич, поживу в риверсайде. От метро канеш дальше...
airmax78 написав:
Это Ривьера, но совсем не та. "все в минутной доступности: метро Славутич
эх, взяли всю малину испортили
не, ну я смотрел, что как-то подозрительно и скромно.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4527
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:53
1973cc11 написав:
А это не тот скандальный дом, где коммуналка супердорогая
уже нет, теперь это другой скандальный дом
1973cc11 написав:
и стеклянные балконы,где нельзя хранить велосипед и сушить одежду???
разве это не прекрасно?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4527
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22262
|6751364
|
Сер 25 тра, 2022 14:16
UA
|
|1008
|2162824
|
|
|16
|34635
|
|